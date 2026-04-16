Матч між пройде в Нідерландах. Прогнози на цю гру та підсумки попереднього поєдинку розповість 24 Канал.

Як пройшов минулий матч АЗ – Шахтар?

Матч між Шахтарем та АЗ Алкмар відбувся в рамках 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА та став першим поєдинком двоматчевого протистояння. Гра пройшла у Кракові на "Міському стадіоні імені Генрика Реймана".

Шахтар здобув перемогу з рахунком 3:0. Перший гол на 72-й хвилині забив Педріньйо після розіграшу атаки, а наприкінці матчу Аліссон оформив дубль, відзначившись на 81-й та 83-й хвилинах.

АЗ намагався контролювати гру в першому таймі, однак після перерви втратив ініціативу та дозволив супернику реалізувати свої моменти. Після цього матчу Шахтар отримав комфортну перевагу перед матчем-відповіддю, який відбудеться 16 квітня в Нідерландах.

Історично команди вже зустрічалися в єврокубках: у сезоні 2004/2005 АЗ двічі перемагав Шахтар у Кубку УЄФА, а також клуби грали товариський матч у 2023 році, який завершився нічиєю 3:3.

Який шанс у АЗ?

АЗ має певну перевагу, адже грає вдома в Алкмарі. Підтримка вболівальників і їхній атакувальний, агресивний стиль можуть допомогти створити тиск на суперника. Водночас для них надзвичайно важливо швидко відкрити рахунок, оскільки це здатне кардинально змінити перебіг матчу.

Втім, щоб пройти далі, АЗ потрібнj реалізувати свій план: або перемагати з різницею у три м'ячі, або доводити справу до додаткового часу. Завдання легке на рівні єврокубків, особливо з огляду на те, що перший матч завершився поразкою 0:3.

Переможець цієї пари вийде до півфіналу, де позмагається з переможцем дуелі Крістал Пелас – Фіорентина.