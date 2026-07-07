Навіть Трамп безсилий: скандальну зірку збірної США оштрафували на круглу суму

Форвард збірної США та французького Монако Фоларін Балогун заплатить солідну суму грошей за свій фол у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026. Втручання Дональда Трампа не допомогло.

Балогун отримав можливість зіграти проти Бельгії в 1/8 фіналу. Але це не вберегло його від значних фінансових втрат, повідомив офіційний сайт ФІФА.

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Як покарали американського нападника?

У повідомленні ФІФА зазначили, що призупинення його дискваліфікації, яке допомогло футболісту зіграти у матчі 1/8 фіналу, не означає скасування факту червоної картки.

Його визнали винним одразу по двох дисциплінарних статтях. Одна із них стосується факту прямого вилучення у грі проти Боснії та Герцеговини, а інша того, що Балогун після червоної картки з’явився на футбольному полі під час святкування голу США наприкінці матчу.

Фоларіна Балогуна оштрафовано на 40 тисяч доларів, а Федерація футболу США є солідарно відповідальною за сплату цієї суми.

Що відомо про скандал навколо Балогуна?

У неділю, 5 липня, стало відомо про те, що Балогун матиме змогу зіграти в матчі 1/8 фіналу. Таке рішення Дисциплінарного комітету одразу розкритикували у бельгійській асоціації.

Додали "олії у вогонь" заяви президента США, що призупинення дискваліфікації нападника Монако відбулось після його особистого прохання.

Після гри США – Бельгія (1:4) футболісти команди-переможниці відзначились тролінгом ФіФА та президента США Дональда Трампа.