Барселона – Атлетіко де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Цього тижня в Лізі чемпіонів відбудуться перші чвертьфінальні матчі сезону 2025 – 2026. Особливий інтерес викликає бій між іспанськими клубами.

Чинний переможець Ла Ліги Барселона прийматиме мадридський Атлетіко,повідомляє 24 Канал. Зустріч на стадіоні "Камп Ноу" пройде у середу, 8 квітня. Початок – 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч?

Офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні є компанія Megogo. На відповідній ОТТ-платформі і відбудеться онлайн-трансляція матчу Барселона – Атлетіко. Показ відбудеться на каналі "Megogo Футбол Другий".

Він доступний за передплатами "MEGOPACK", "Оптимальна" та "Спорт". Безкоштовна трансляція матчу Барселона – Атлетіко не передбачена. Коментувати зустріч будуть Олександр Мельниченко та Назарій Шмігіль.

Атлетіко підходить до зустрічі на не дуже позитивній ноті. Минулими вихідними підопічні Сімеонепоступились Барселіоні в чемпіонаті Іспанії та залишились четветими.

Це була вже тртя поспіль поразка для "матрацників", адже перед цим в середині березня Атлетіко програв Реалу та Тоттенхему в ЛЧ (обидві гри – по 2:3). На щастя для Сімеоне і компанії, "шпори" провалили перший матч з рахунком 2:5.

Як справи у Барселони?