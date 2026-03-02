Місцева Барселона прийматиме мадридський Атлетіко, повідомляє 24 Канал. Зустріч відбудеться 3 березня, початок – о 22:00 за київським часом.

До теми Випередив Мессі: гравець Барселони побив рекорд, який тримався 15 років

Чи буде камбек Барселони?

Це буде матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Перша гра відбулась лютого в Мадриді та принесла гучну сенсацію у вигляді розгромної перемоги Атлетіко.

Підопічні Сімеоне примудрились забити чотири голи у першому таймі та залишили свої ворота "на замку". Рахунок 4:0 де-факто вирішив долю путівки у фінал турніру.

Барселоні треба вигравати з перевагою мінімум у 4 голи, а то і більше. Лише в такому випадку підопічні Фліка зможуть вийти у фінал та поборотися за трофей із Атлетіком або Реал Сосьєдадом. Першу гру виграв Сосьєдад з рахунком 1:0.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Кубка Іспанії. Перемога Барселони – 1,44, нічия – 5,00, успіх Атлетіко – 5,75. Що ж стосується проходу у фінал, то шанси Барселони оцінюються у 8,00, тоді як Атлетіко – 1,07. На "тотал більше 3,5" виставлений коефіцієнт 1,62, тоді як на ТМ2,5 – 2,22.

*Коефіцієнти подані станом на 01:25 02.02.2026

Відзначимо, що поза Кубком справи Барселони складаються непогано. Каталонці лідирують в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Реал на чотири бали. Правда, мадридці ще мають гру в запасі.

У свою чергу Атлетіко давно випав з чемпіонської гонки. Команда Сімеоне посідає третє місце, маючи порівну очок із Вільярреалом. При цьому відрив від п'ятого Бетіса складає аж 8 очок, тому за місце в ЛЧ "матрацники" можуть не переживати.

Цікаво, що Барселона та Атлетіко можуть перетнутися один з одним у чвертьфіналі поточної Ліги чемпіонів. Для цього іспанським клубам треба пройти своїх суперників в 1/8 фіналу.

Каталонці битимуться із Ньюкаслом, тоді як мадридці – із Тоттенхемом. У поточному сезоні Барса та Атлетіко також вже зустрічались в рамках чемпіонату у грудні. Тоді каталонці тріумфували з рахунком 3:1.