Шоста перемога поспіль: Барселона знищила клуб росіянина та відірвалась від Реала
Каталонська команда не залишила ані шансу Реал Сосьєдаду, забивши йому чотири "сухих" голи. Це дозволило Барселоні одноосібно очолити турнірну таблицю Ла Ліги.
Барселона – Реал Сосьєдад 4:0
Голи: Мартін, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовський, 60.
В чемпіонаті Іспанії цими вихідними проходять матчі 26 туру сезону 2024-2025. Центральна гра неділі відбулась у Барселоні, де місцева однойменна команда приймала Реал Сосьєдад, повідомляє 24 Канал.
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Барса розчавила басків
Баски мають єврокубкові амбіції, проте нестабільні результати заважають їм претендувати на Лігу чемпіонів. Барселона набрала прекрасну ходу, вигравши п'ять поспіль зустрічей у Ла Лізі.
При цьому в суботу Реал програв свій матч Бетісу, тому у підопічних Фліка була прекрасна нагода відірватися від принципового опонента. Сосьєдад активно почав гру та навіть забив швидкий гол. Проте він був скасований через офсайд.
Втім в середині першого тайму Елустондо зірвав вихід каталонців сам на сам, через що отримав червону картку. У меншості гості не змогли дати бій Барселоні і та буквально зім'яла суперника.
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Ще до перерви Мартін та Касадо результативно завершили прекрасні атаки Барси. А у другому таймі Араухо та Левандовський добили гостей остаточно. Для поляка це вже 21-ий гол у поточному сезоні Ла Ліги.
Таким чином, Барселона зберегла відрив в одне очко від Атлетіко, тоді як гандикап над Реалом збільшився до трьох балів. За тиждень "блаугранас" приймуть Осасуну, але перед цим на підопічних Фліка чекає бій в Лізі чемпіонів проти Бенфіки.