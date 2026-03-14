Матч відбудеться 15 березня, о 17:15, та стане важливим для обох команд. Барселона бореться за титул, тоді як Севілья намагається покращити позиції у середині турнірної таблиці, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Випередив Мессі: гравець Барселони побив рекорд, який тримався 15 років

Як виступає Барселона?

Каталонський клуб під керівництвом Гансі Фліка проводить дуже сильний сезон у Ла Лізі. Після 27 турів команда лідирує в чемпіонаті, маючи 67 очок та різницю м’ячів +46.

Барселона виграла 22 матчі з 27, лише раз зіграла внічию і зазнала чотирьох поразок. У середньому каталонці забивають близько 2,7 гола за гру, що робить їх однією з найрезультативніших команд турніру.

Команда підходить до гри після напруженого календаря – каталонці також виступають у плей-оф Ліги чемпіонів. Через це тренерський штаб може вдатися до ротації складу, щоб уникнути перевтоми ключових футболістів.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ла Ліги Барселона – Севілья. Барселона – 1.27, нічия – 6.33, Севілья – 8.50. Тотал "більше 2,5" оцінюється в 1.32. Коефіцієнт на "обидві заб'ють" – 1.64, на гол Левандовськи – 1.70.

*Коефіцієнти подані станом на 14:30 13.03.2026

Севілья шукає стабільність

Натомість Севілья проводить значно скромніший сезон. Після 27 турів команда розташовується у середині таблиці – на 14-й позиції з 31 очком.

Андалусійці часто втрачають очки, хоча інколи демонструють характер. Наприклад, нещодавно команда зіграла внічию з Бетісом 2:2, відігравшись наприкінці матчу.

Історично ж каталонці мають суттєву перевагу в очних протистояннях: Барселона виграла більшість матчів проти Севільї та домінує на своєму полі.

Саме тому аналітики вважають господарів фаворитами зустрічі. Очікується, що Барселона контролюватиме гру та створить більше моментів.