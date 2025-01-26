Барселона – Валенсія 7:1

Голи: Де Йонг, 3, Ф. Торрес, 8, Рафінья, 14, Лопес, 24, 45+4, Левандовський 66, Таррега, 75 (автогол) – Дуро, 59.

В чемпіонаті Іспанії 2024-2025 цими вихідними тривають матчі 21 туру. На вечір неділі була винесена гра за участю Барселони, яка приймала кризову Валенсію, повідомляє 24 Канал.

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Відірвались на бідних "кажанах"

Колись потужні левантійці проводять жахливий сезон та навіть йдуть на виліт з еліти. "Кажани" здобули всього три перемоги цього сезону, тому вимушені стрибати вище голови заради порятунку.

Барселона ж потужно стартувала в Ла Лізі, проте починаючи з листопада сильно загальмувала. За цей час "блаугранас" виграли лише один з восьми матчів, а поточна серія без перемог тривала чотири гри.

Втім проблемна Валенсія вчасно для Барселони опинилась на її шляху. Вже у першому таймі каталонці відправили у ворота майбутнього кіпера Ліверпуля Мамардашвілі п'ять м'ячів.

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При цьому тренер залишив на заміні Левандовського, тоді як героєм зустрічі став Фермін Лопес. Молодий іспанець записав на свій рахунок дубль та асист.

Після перерви Барса вже відверто догравала. Валенсії вдалось забити гол престижу, але Левандовський, що вийшов на заміну, все ж відновив перевагу у п'ять голів, а автогол Тарреги добив гостей.

Перемога над левантійцями повернула Барселону на третє місце в турнірній таблиці. Відстань від Атлетіко складає три бали, а від Реала – сім. Натомість Валенсія залишилась передостанньою, у чотирьох очках позаду рятівної зони.