Барселона – Валенсия 7:1

Голы: Де Йонг, 3, Ф. Торрес, 8, Рафинья, 14, Лопес, 24, 45+4, Левандовский 66, Таррега, 75 (автогол) – Дуро, 59.

В чемпионате Испании 2024-2025 в эти выходные продолжаются матчи 21 тура. На вечер воскресенья была вынесена игра с участием Барселоны, которая принимала кризисную Валенсию, сообщает 24 Канал.

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Оторвались на бедных "летучих мышах"

Когда-то мощные левантийцы проводят ужасный сезон и даже идут на вылет из элиты. "Летучие мыши" одержали всего три победы в этом сезоне, поэтому вынуждены прыгать выше головы ради спасения.

Барселона же мощно стартовала в Ла Лиге, однако начиная с ноября сильно затормозила. За это время "блаугранас" выиграли лишь один из восьми матчей, а текущая серия без побед длилась четыре игры.

Впрочем проблемная Валенсия вовремя для Барселоны оказалась на ее пути. Уже в первом тайме каталонцы отправили в ворота будущего кипера Ливерпуля Мамардашвили пять мячей.

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При этом тренер оставил на замене Левандовского, тогда как героем встречи стал Фермин Лопес. Молодой испанец записал на свой счет дубль и ассист.

После перерыва Барса уже откровенно доигрывала. Валенсии удалось забить гол престижа, но Левандовский, вышедший на замену, все же восстановил преимущество в пять голов, а автогол Тарреги добил гостей.

Победа над левантийцами вернула Барселону на третье место в турнирной таблице. Расстояние от Атлетико составляет три балла, а от Реала – семь. Зато Валенсия осталась предпоследней, в четырех очках позади спасительной зоны.