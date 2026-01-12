Баварія завдала Вольфсбургу найбільшої поразки в історії: відеоогляд розгрому
- Баварія розгромила Вольфсбург з рахунком 8:1, що стало найбільшою поразкою "вовків" в історії.
- Вольфсбург залишився на 14 місці в турнірній таблиці, маючи відрив у три бали від зони вильоту.
У неділю, 11 січня, відбулися чергові матчі 16 туру чемпіонату Німеччини з футболу. В одному з них Баварія вдома приймала Вольфсбург.
Господарі вважалися явними фаворитами, що й довели на полі. Вони не тільки здолали впевнено суперників, а й завдали "вовкам" найбільшої поразки в історії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bayern & Germany.
Як Баварія знищила Вольфсбург?
Це був перший офіційний поєдинок для обох колективів у 2026 році. Й у ньому мюнхенці розгромили гостей з рахунком 8:1.
До 30 хвилини команди обмінялися голами та грали внічию, після чого підопічні Венсана Компані просто розтрощили опонента. У складі Баварії дубль оформив Майкл Олісе, також забивали Луїс Діас, Гаррі Кейн, Рафаель Геррейро та Леон Горецка, ще по одному м'ячу у власні ворота відправили футболісти Вольфсбурга Моріц Єнц і Кіліан Фішер.
Такий результат переписав історію "вовків". До цього вони жодного разу за 80 років свого існування не програвали з різницею в сім голів у Бундеслізі.
Дивіться відеоогляд матчу Баварія – Вольфсбург
Це не щось звичне та не те, що можна сприймати як належне. Перший тайм був дуже непростим. Я ще до матчу казав, що Вольфсбург дуже сильний в атаці, їм не потрібно багато моментів, щоб забивати – і ми це побачили. Але в мене було відчуття, що коли вони трохи втомляться, ми створимо ще більше шансів – і саме це сталося у другому таймі,
– сказав після гри Компані.
Що відомо про найбільші поразки Вольфсбурга в Бундеслізі?
До цього "вовки" програвали в чемпіонаті Німеччини максимум з різницею в шість голів. Це ставалося тричі й у двох випадках саме Баварії вдавалося так громити цей клуб.
Найрозгромніші поразки Вольфсбурга в історії
- Баварія 8:1 Вольфсбург (2025/2026)
- Боруссія Дортмунд 6:0 Вольфсбург (2022/2023)
- Баварія 6:0 Вольфсбург (2018/2019)
- Вольфсбург 0:6 Баварія (2016/2017)
- Вольфсбург 2:7 Вердер (1999/2000)
- Боруссія Дортмунд 6:1 Вольфсбург (2021/2022)
- Вольфсбург 1:6 Баварія (2013/2014)
- Вердер 6:1 Вольфсбург (2005/2006)
- Дуйсбург 6:1 Вольфсбург (1998/1999)
Зазначимо, що після цієї поразки "вовки" залишилися на 14 місці в турнірній таблиці німецької Бундесліги. Вони мають відрив у три залікові бали від зони вильоту.
Як Баварія виступає в сезоні-2025/2026?
Мюнхенці вже забезпечили собі комфортний гандикап у чемпіонаті. Вони є лідерами Бундесліги, набравши 44 очка в 16 матчах, і мають відрив від найближчого переслідувача вже в 11 залікових балів.
У Лізі чемпіонів Баварія здобула п'ять перемог у шести матчах. Вона розташовується на другій сходинці етапу ліги, яка дозволяє пробитися напряму в 1/8 фіналу.
Також підопічні Компані пробилися вже до чвертьфіналу Кубка Німеччини. На цій стадії турніру вони зіграють проти Лейпцига.
Загалом у нинішній кампанії Баварія провела 26 матчів. У них вона здобула 23 перемоги, двічі зіграла внічию та зазнала лише однієї поразки. В неї в активі вже є один трофей – Суперкубок Німеччини.