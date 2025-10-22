"Виконував саботажну місію": Забарний отримав шквал критики після матчу Ліги чемпіонів
- Ілля Забарний отримав критику за гру проти Баєра, де він "привіз" два пенальті та був вилучений ще в першому таймі.
- Французький портал Le Parisien зазначив, що помилки Забарного були фатальними, але ПСЖ все ж таки здобув перемогу з рахунком 7:2.
У вівторок, 21 жовтня, відбулися матчі третього туру Ліги чемпіонів з футболу. В одному з них німецький Баєр вдома приймав французький ПСЖ.
У стартовому складі гостей вийшов Ілля Забарний, який провалив гру – "привіз" два пенальті та був вилучений ще в першому таймі. За такий виступ українець після фінального свистка отримав чимало жорсткої критики, інформує 24 Канал.
Що написали про гру Забарного проти Баєра?
Зокрема, французький портал Le Parisien відзначив, що помилки киянина виявилися фатальними. Йому пощастило, що команда феєрила в атаці та здобула розгромну перемогу, але це привід серйозно задуматися.
"Виходячи разом із Вілліаном Пачо в обороні, Забарний припустився низки помилок, іноді через невдачу. Проблеми почалися після 20-ї хвилини, коли український футболіст заробив пенальті після програшу дуелі Клаудіо Ечеверрі. Однак Іллі пощастило, суперник не забив пенальті. 23-річний захисник пішов до роздягальні на 37-й хвилині, збивши Крістіана Кофане посеред штрафного майданчика... і заробивши ще один пенальті.
Цього разу Баєр скористався нагодою та зрівняв рахунок завдяки Алейшу Гарсії (38-ма хвилина). Ці помилки були фатальними, Забарному треба задуматися. Щоправда, на щастя для захисника, його партнери здобули упевнену перемогу – 7:2", – йдеться у звіті.
Вболівальники ж були більш радикальними. У соцмережі X вони не підбирали слів, а деякі навіть почали вимагати продажу захисника збірної України.
- "Продаємо Забарного за 35 мільйонів у Ньюкасл і беремо Упамекано".
- "Ми граємо набагато краще вдесятьох без Забарного, я просто ридаю. Нехай його посадять на лаву запасних у ЛЧ, а Маркіньос поверне собі місце капітана".
- "Це дійсно очевидно, що Забарний виконував саботажну місію"
- "Забарний на початку цього сезону грає катастрофічно, занадто повільно, завжди запізнюється, не вміє передбачати. Йому дійсно потрібно критично поглянути на себе".
Статистичний портал WhoScored оцінив виступ Ілля у 5,0 балів. Це найнижча оцінка серед гравців ПСЖ, а загалом гіршу отримав тільки воротар Баєра.
Оцінки за матч Баєр – ПСЖ / Скриншот із сайту WhoScored
Зазначимо, що у стартових трьох турах Ліги чемпіонів ПСЖ здобув усі перемоги з загальним рахунком 13:3. Завдяки таким результатам чинний переможець цього турніру очолює турнірну таблицю.
Що відомо про виступи Забарного за ПСЖ?
Став гравцем французького гранда 12 серпня, перейшовши з Борнмута за 63 мільйони євро.
Одразу виборов місце в основному складі, не зігравши за весь час лише в одному поєдинку.
Загалом провів десять матчів, у яких команда здобула сім перемог, двічі зіграла внічию й одного разу поступилася. Відзначився одним голом.
Наступний поєдинок ПСЖ проведе 25 жовтня на виїзді проти Бреста. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.