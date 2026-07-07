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Sport News 24 Футбол "Скасуйте це": у Бельгії "пройшлись" по Трампу та ФІФА після перемоги над США
7 липня, 12:22
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"Скасуйте це": у Бельгії "пройшлись" по Трампу та ФІФА після перемоги над США

Олександр Щербатих

У Бельгії не стримували емоцій після перемоги власної збірної над США. Матч ЧС-2026 з футболу відбувався на тлі гучного скандалу.

У ніч проти 7 липня Бельгія вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Футбольна асоціація європейської країни відзначила це тролінгом у бік ФІФА та Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал

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Що сталось? 

На 90+4 хвилині матчу Ромелу Лукаку встановив остаточний рахунок у протистоянні – перемога Бельгії 4:1. У Королівській бельгійській асоціації цей епізод прокоментували лаконічно 

Скасуйте це, 
– йдеться у дописі. 

Вочевидь, коментар стосується рішення Дисциплінарного комітету ФІФА, який раніше призупинив автоматичну одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна. 

Зазначимо, що після фактичного скасування своєї червоної картки, отриманої у матчі 1/16 фіналу проти Боснії та Герцеговини, Фоларін Балогун зумів зіграти усі 90 хвилин матчу з Бельгією. Результативними діями не відзначався. 

Доєднались до кепкування з футбольних чиновників і гравці бельгійської команди. Наприкінці матчу вони виконали популярний в інтернеті танець президента США Дональда Трампа. 

Як розгорівся скандал? 

У неділю, 5 липня, стало відомо про те, що Балогун матиме змогу зіграти в матчі 1/8 фіналу. Таке рішення Дисциплінарного комітету одразу розкритикували у бельгійській асоціації. 

Додали "олії у вогонь" заяви президента США, що призупинення дискваліфікації нападника Монако відбулось після його особистого прохання. 

Це спричинило "ефект доміно". Федерація футболу Франції офіційно звернулася до ФІФА із проханням анулювати попередження Майкла Олісе у матчі з Парагваєм.

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