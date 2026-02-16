Лісабонцям потрібно скористатися перевагою рідних трибун перед поїздкою у Мадрид на "Сантьяго Бернабеу". Матч розпочнеться 17 лютого о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

У якій формі команди перед новою зустріччю?

Бенфіка почувається досить впевнено: після феєречного вечора в останньому турі раунду ліги, коли путівку в плей-оф "орлам" приніс гол воротаря Анатолія Трубіна, підопічні Жозе Моурінью зіграли три матчі чемпіонату і лише одного разу втратили очки – суха нічия з "Тонделою", де не вистачило атакувальної сили.

Але Реал виглядає переконливішим: в Ла Лізі команда Альваро Арбелоа має серію із п'яти поспіль перемог (ось за кого варто було вболівати фанату Манчестер Юнайтед з перукарським челенджем). Мадридці стабільно забивають не менше двох голів, а загалом не залишали поле без бодай одного м'яча, спрямованого в сітку ворот суперника, ось вже 15 ігор поспіль.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ліги чемпіонів.

Бенфіка – 3.66, нічия – 4.00, Реал Мадрид – 1.86.

Тотал "більше 3,5" оцінюється в 1.58. Коефіцієнт на "обидві заб'ють" – 1.5. Гол Георгія Судакова – 5.5.

*Коефіцієнти подані станом на 11:00 15.02.2026

Чи можливе знову диво імені Трубіна?

Жарти жартами, але наставник Реала Альваро Арбелоа на пресконференції визнав, що його турбує можливість повторення розв'язки січневого матчу.

Сподіваюсь, історія не повторить,

– сказав коуч.

Втім, статистика говорить про те, що "бланкос" втрачають концентрацію не в кінцівці матчу, а перед перервою. Найбільшу кількість м'ячів Реал пропускає у проміжку між 30 та 45 хвилинами гри.

З чим у мадридців може виникнути несподівана проблема – то це з атакою. Головний голеадор команди Кіліан Мбаппе не потрапив до стартового складу матчу Реала з Сосьєдадом у чемпіонаті Іспанії через проблеми з коліном. Ймовірно, француза берегли саме під Лігу чемпіонів, але поки немає гарантії, що він зможе повноцінно допомогти команді.

Трохи втратив у впевненості перед важливим матчем Анатолій Трубін: його ляп призвів до пропущеного голу у поєдинку із Санта-Кларою. Проте сам голкіпер відреагував з філософією: написав у соцмережах, що помилки трапляються на кожному шляху, але головне – результат.