У ринзі зійдуться два непереможні боксери. Денис Берінчик першим прибув на арену "Медісон-сквер-гарден" і здивував своїм налаштування на поєдинок, повідомляє 24 Канал.

До теми Берінчик – Девіс: онлайн-трансляція пекельного бою

Останні налаштування Берінчика

У трансляцію MEGOGO потрапив кадр з роздягальні українського чемпіона світу. Телекамера спіймала цікавий план, на якому було видно, як Берінчик проводить останні налаштування перед поєдинком. Денис вирішив відпочити на дивані, усамітнившись сам на сам зі своїми думками.



Берінчик відпочив у роздягальні перед боєм / Скриншот із трансляції MEGOGO

Схоже, що боксер підгледів таке налаштування у титулованої української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх. Її чемпіонський сон поміж спробами став вірусним у соцмережах та здивував спортивну світову спільноту.

Бій Берінчик – Девіс відбудеться не раніше ніж о 05:30 за київським часом. Переглянути двобій можна на медіасервісі MEGOGO. Це буде перший захист титулу чемпіона світу за версією WBO для українця.