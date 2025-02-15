В ринге сойдутся два непобедимых боксера. Денис Беринчик первым прибыл на арену "Мэдисон-сквер-гарден" и удивил своим настроем на поединок, сообщает 24 Канал.

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Последние настройки Беринчика

В трансляцию MEGOGO попал кадр из раздевалки украинского чемпиона мира. Телекамера поймала интересный план, на котором было видно, как Беринчик проводит последние настройки перед поединком. Денис решил отдохнуть на диване, уединившись один на один со своими мыслями.



Беринчик отдохнул в раздевалке перед боем / Скриншот из трансляции MEGOGO

Похоже, что боксер подсмотрел такой настрой у титулованной украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Ее чемпионский сон между попытками стал вирусным в соцсетях и удивил спортивное мировое сообщество.

Бой Беринчик – Дэвис состоится не ранее 05:30 по киевскому времени. Посмотреть поединок можно на медиасервисе MEGOGO. Это будет первая защита титула чемпиона мира по версии WBO для украинца.