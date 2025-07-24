Бразильці загнали "чорних орлів" у клітку: Шахтар переміг Бешикташ у кваліфікації Ліги Європи

Донецький Шахтар 24 липня провів свій перший матч проти турецького Бешикташу у рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026. "Гірники" у першій грі...

У попередньому турі Шахтар вибив із боротьби фінський Ільвес – 6:0 та 0:0. Натомість для Бешикташу цей матч став першим офіційним у новому сезоні-2025/2026, повідомляє 24 Канал.

До теми Бешикташ – Шахтар: де та коли дивитись матч "гірників" у Лізі Європи в Україні

Як Шахтар зіграв проти Бешикташу?

Цікавості цьому протистоянню додавав той факт, що головний тренер "гірників" Арда Туран зустрічався із суперником зі своєї рідної країни.

Вже на старті матчу донецькому клубу вдалось швидко повести у рахунку. На 7-й хвилині Аліссон накрутив декількох суперників та пробив з-за меж штрафного майданчику господарів, прошивши сітку володінь турків – 0:1.

Відео голу Аліссона

Донеччани грамотно діяли по усій площині футбольного поля, не даючи турецькому супернику швидко відігратись у рахунку. Футболіст Бешикташу опинився на газоні у штрафному майданчику "гірників". Господарі вимагали у судді поставити пенальті, але рефері проігнорував вмовляння підопічні Сульшера.

Натомість Шахтар забив вдруге. На 28-й хвилині Аліссон знову продемонстрував свою техніку, зробив подачу у воротарський майданчик господарів, де найвище на другому поверсі зіграв невисокий Егіналду. Бразилець подвоїв перевагу українського клубу – 0:2.

Як забивав Егіналду: дивіться відео

Ще через декілька хвилин донеччани провели зразкову атаку, яка ледь не довела рахунок до розгромного вже у першому таймі.

Під кінець першого тайму господарі заробили право на пенальті. Після подачі із кутового м'яч зустрівся із рукою Коноплі, суддя безвідмовно вказав на 11 метрів. 11-метровий реалізував Ебрахам, який впевнено переграв Різника – 1:2.

На 43-й хвилині Різник ногою парирував удар Ебрахама. Останні хвилини першого тайму були дуже напружені для підопічних Турана.

Шахтар пішов на перерву із перевагою в один м'яч 1:2.

Другий тайм розпочався із атак "гірників". Судаков класно відкрився під передачу Педріньйо та другим дотиком пробив по воротах Бешикташу. М'яч доторкнувся сітки воріт "чорних орлів", але із зовнішньої сторони.

На 67-й хвилині Шахтар довів перевагу до двох м'ячів 1:3. Аліссон прострілив на Кевіна, який збільшив перевагу "гірників".

Відео голу Кевіна

Бондар відмінно зіграв у підкаті, не давши футболісту Бешикташу вийти віч-на-віч із Різником.

Наприкінці матчу господарі знову скоротили відставання до мінімуму 2:3. Жоау Маріу, який вийшов у середині другого тайму, повернув "чорних орлів" у боротьбу.

До фінального свистка Шахтарю вдалось не лише втримати переможний рахунок, а й збільшити перевагу до 2:4. Кевін поставив красиву крапку у матчі після передачі Бондаренка.

Бешикташ – Шахтар 2:4

Голи: Ебрахам, 40 (п), Жоау Маріу, 87 – Аліссон, 7, Егіналду, 28, Кевін, 67, 90+6

Матч-відповідь Шахтар – Бешикташ запланований на 31 липня (21:00 за Києвом) у польському місті Краків. Переможець двоматчевого протистояння вийде у наступний раунд, де зустрінеться із переможеним пари Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція). Невдаха протистояння Шахтар – Бешикташ зіграє проти тріумфатора дуелі Сент-Патрікс (Ірландія) – Нимме Калью (Естонія).

Також 24 липня свої матчі у Лізі конференцій провели Олександрія, яка програла сербському Партизану 0:2, та Полісся, яке сенсаційно поступилось Санта-Коломі з Андорри 1:2.