Особлива увага українських фанатів прикута до біатлону. У розкладі цього виду спорту залишилось провести лише дві гонки – мас-старти серед чоловіків та жінок, повідомляє 24 Канал.

Чи є шанс на медалі в біатлоні?

На жаль, в жіночій мас-старт не змогла відібратися жодна українка. Натомість у чоловічому візьмуть участь двоє наших земляків – Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

Поки що ж виступ українців у біатлонних забігах можна назвати невдалим. Найкращим показником нашої команди було восьме місце у змішаній естафеті.

Великі надії покладались на жіночу естафету, адже саме в цій дисципліні Україна здобула свою поки останню золоту медаль на зимових Олімпіадах. Проте дівчата завершили гонку аж дев'ятими.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на біатлон на Олімпійських ігор-2026. Шанси на медаль Підручного в мас-старті оцінені у 35,00, тоді як Мандзина – у 70,00. Що ж стосується претендентів на перемогу, то коефіцієт на успіх Еріка Перро з Франції становить 4,50, Стурли Легрейда (Норвегія) – 6,80, а Томмазо Джакомеля (Італія) – 9,00.

*Коефіцієнти подані станом на 00:35 19.02.2026

Що ж стосується чоловіків, то серед них найбільш успішним на Іграх в Італії був Віталій Мандзин. Його 16 місце в гонці переслідування залишається найкращим для України серед чоловіків.

Також у спринті Мандзин був найкращим серед земляків (24 місце). І лише у індивідуальній гонці Віталій поступився Дмитру Підручному (28 позиція проти 18-ї). Тепер же мас-старт останній шанс наших біатлоністів не лише на медалі, а й бодай на місце у топ-10.