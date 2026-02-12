Загалом Ігри складаються з 16-ти видів спорту. Особлива увага прикута до біатлону, де розігруються 11 комплектів медалей, повідомляє 24 Канал.

Які шанси України у спринті?

Наразі відбулись вже три етапи, два з яких виграли французи. Збірна цієї країни тріуфувала в змішаній естафеті, а також у жіночій індивідуальній гонці зусиллями Жюлії Сімон.

Натомість у чоловічій індивідуалці тріумфували норвежці. Йоган-Олав Ботн здобув "срібло", тоді як Стурла Лагрейд виграв бронзову медаль. До слова, після цього біатлоніст публічно зізнався у зраді.

Тепер же наступним етапом біатлонного розкладу стане спринт для чоловіків, які пробіжать 10 кілометрів. Початок – 13 грудня о 15:00 за київським часом.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на біатлон на Олімпійських ігор-2026. Шанси на перемогу Підручного в спринті оцінені у 130,00, Мандзина – у 250,00. Крім того, коефіцієнт на Еріка Перро (Франція) та Йогана-Олава Бтна (Норвегія) – по 5,40, а Томмазо Джакомел (Італія) – 6,00.

*Коефіцієнти подані станом на 23:35 11.02.2026

Збірна України також бере участь у олімпійських етапах з біатлону. До складу чоловічої команди потрапили п'ятеро спортсменів:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Богдан Борковський

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Поки що українці не є претендентами на медалі у біатлоні. Найкращим результатом України на зимових Олімпійських іграх-2026 стало восьме місце у змішаній естафеті.

Натомість в індивідуальних гонках максимумом українців були 17 місце (Олександра Меркушина) та 18 місце (Дмитро Підручний та Христина Дмитренко). Зазначимо, що жіночий спринт на 7,5 кілометра пройдуть на наступний день від чоловічого (14 лютого).