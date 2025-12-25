Помер з кисневою маскою на обличчі: що відомо про раптову смерть біатлоніста Баккена
- Норвезький біатлоніст Сіверт Баккен помер в Італії, де його знайшли у готельному номері.
- Баккена знайшли з кисневою тренувальною маскою на обличчі.
Жахлива трагедія сталась у світі біатлону 23 грудня. У віці 27 років несподівано помер норвезький спортсмен Сіверт Баккен.
Біатлоніст перебував в Італії, де виступав за команду Vingrom. 24 Канал детальніше розповідає про те, що відомо про смерть Баккена.
Що стало причиною смерті Баккена?
Мертвого Сіверта знайшли в готелі в Італії на перевалі Лавазе 23 грудня 2025 року. Його родина не повідомила про причини смерті, але попросила спокій у цей непростий час.
Відомо, що тіло Баккена виявили його товариші по збірній Норвегії. Вони були стривожені тим, що норвежець не прийшов снідати в домовлений час.
Вони мали разом потренуватись в той день. Пізніше виконувачка обов’язків генерального секретаря федерації Норвегії з лижних видів спорту Емілі Нордскар дала свій коментар щодо смерті.
Наші думки зараз насамперед з родиною Сіверта та всіма, хто був йому близький. Ми співпрацюємо з італійською владою на місці події. Звичайно, ми перебуваємо в контакті з італійською поліцією на місці події. Вони працюють на повну силу. Ми не знаємо, що стало причиною смерті. Це має з’ясувати поліція,
– йдеться у повідомленні.
Чому Баккен робив паузу в кар'єрі?
Пізніше вона розповіла, що на біатлоністі була киснева тренувальна маска, коли його знайшли мертвим. Норвезька асоціація біатлону не знає деталей придбання та використання цієї маски.
Очікується, що після різдвяних свят буде проведено розтин тіла Баккена. У норвезькій асоціації сподіваються, що це дозволить слідству встановити причину смерті спортсмена.
Відомо також, що перед цим сезоном у Сіверта була дворічна пауза в професійній кар'єрі. У 2022 році його почали турбувати проблеми з серцем. Норвежець вимушено поставив свою кар’єру на паузу та переніс операцію.
Того ж року після вакцинації від коронавірусу у Баккена діагностували перикардит. Через це норвежець відмовився від змаань на кілька років. У сезоні 2024 – 2025 Баккен таки повернувся до тренувань та виступив на етапах Кубка IBU.
Як Сіверт Баккен виступав на професійному рівні?
- На Кубку світу Сіверт Баккен вперше виступив у 2020 році. Спочатку йому не вдалось закріпитися у збірній Норвегії через погані результати.
- Пізніше Баккен фінішував дев’ятим у загальному заліку та здобув малий кришталевий глобус масстартів сезону 2021 – 2022. Уже на старті цього сезону він отримав змогу виступити в основній команді.
- На момент трагедії Сіверт посідав 13-те місце загального заліку Кубка світу з біатлону цього сезону. Останню гонку він провів у неділю, 21 грудня, де став 20-им у масстарті в Ансі.