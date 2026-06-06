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Sport News 24 Інші види спорту Білоруси повернуться у велосипедний спорт – відомо, що з росіянами
6 червня, 21:25
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Білоруси повернуться у велосипедний спорт – відомо, що з росіянами

Олександр Щербатих

Представники країн-агресорок продовжують дедалі частіше повертатись на міжнародну на міжнародну арену. Тепер неприємні переміни стались у велосипедному спорту.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Міжнародного союзу велосипедистів (UCI), яке відбулось з 2 по 4 червня в Італії. Про це повідомив офіційний сайт організації

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Що тепер у велосипедному спорті? 

За наявною інформацією, UCI зняла усі обмеження з білорусів, це було зроблено згідно з недавніми рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету. Атлети цієї країни допущені до участі у змаганнях у повному об’ємі. 

Стались послаблення і для росіян. Їх у повноцінному стані не поновили, але представникам цієї сусідньої з тепер не треба подавати заявки на отримання допусків до змагань у нейтральному статусі. Російські велосипедисти тепер змагатимуться як "безпрапорні", про не відчують інших обмежень. Їх допустили також і до командних змагань, лиш без власної символіки. 

Що відбувається в інших видах спорту? 

Санкції з Росії у спорті вже встигли зняти такі великі міжнародні федерації як World Aquatics, World Gymnastics та фехтувальна FIE. 

На чемпіонаті Європи з художньої гімнастики українкам вже довелося терпіти російський тиск, про що розповіла президентка федерації та головна тренерка збірної Ірина Дерюгіна

У травні атлетів з ворожих держав допустили до світових арен також і у муай-тай.

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