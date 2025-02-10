Берінчик – Девіс: дата вогняного бою, прогноз і де дивитися захист титулу українця

У ніч проти 15-го лютого 2025-го року (в Україні) поціновувачі боксу побачать перший захист чемпіонського титулу WBO у легкій вазі від Дениса Берінчика. Суперником українського боксера буде непереможний представник США Кейшон Девіс.

Поєдинок Берінчик – Девіс очолить вечір боксу 14 лютого на культовій арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Окрім цього на глядачів чекатиме насичена програма андеркарду, повідомляє 24 Канал.

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Повний розклад андеркарду вечора боксу

Розігріє публіку аж шість поєдинків. В одному із них на ринг вийде онук легендарного Мухаммеда Алі – Ніко Алі Волш. Наразі невідомо, з ким боксуватиме 24-річний американський боксер.

Андеркард вечора боксу 14 лютого очолить поєдинок Ксандера Заяса проти Слави Шпомера. Також у ринг повернеться американський боксер Джаред Андерсон, який 3 серпня минулого року, зазнав дебютної поразки на профі-рингу, якої йому завдав Мартін Баколе.

Ксандер Заяс – Слава Шпомер

Віто Мелницький – Конор Койл

Рохан Поланко – Жан Карлос Торрес

Абдулла Мейсон – Мануель Хаймес

Тайгер Джонсон – суперник невідомий

Ніко Алі Волш – суперник невідомий

Що стоятиме на кону бою Берінчик – Девіс

Денис Берінчик підійде до свого найближчого бою у статусі чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Саме його українець захищатиме у бою проти непереможного Кейшона Девіса. Це буде перший захист для Берінчика.

Чемпіонський титул Денис завоював у своєму попередньому бою проти мексиканця Емануеля Наваррете 18 травня 2024-го року. Завдяки перемозі Берінчик став 12-м українським чемпіоном світу з боксу та третім чинним чемпіоном світу з України одразу після Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Статистика боксерів у професіоналах

Обидва бійці підходять до поєдинку із ідеальними статистиками на профі-рингу. Берінчик тріумфував в усіх своїх 19-ти проведених поєдинках, у яких 9 разів перемагав нокаутом.



Денис Берінчик / Фото Getty Images

Кейшон перейшов у професіонали лише у 2021-му, а вже провів 13 поєдинків, у яких здобув 12 перемог (8 – нокаутом). Один бій був зарахований таким, що не відбувся.

Де дивитись бій

Офіційним транслятором бою Берінчик – Девіс в Україні буде вже традиційно медіасервіс MEGOGO. Також на платформі можна буде переглянути повну програму андеркарду, яка передуватиме головному поєдинку вечора боксу.

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Переглянути вечір боксу можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Трансляція буде традиційно доступна у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", який з’явиться на медіасервісі у день події.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Берінчик – Девіс. Після закінчення поєдинку на сайті можна буде дізнатись результат бою, найяскравіші моменти та свіжі коментарі обох боксерів.

Прогноз Favbet

Денис Берінчик продовжує бути андердогом даного протистояння. Його перемогу у майбутньому поєдинку оцінюють коефіцієнтом 4 рівно. Натомість на звитягу Кейшона Девіса стоїть 1,25.

Тотал більше 10,5 раундів проб'ють боксери – 1,36.

Усі можливі результати бою: