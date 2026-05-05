"Можна організувати": Білодід вказала, за яку суму поб'ється із зіркою українського боксу

Олімпійська медалістка з дзюдо Дарія Білодід відреагувала на чутки про свій бій у ММА. Її суперницею може стати талановита українська боксерка Кіра Макогоненко.

Розмови про можливий бій з Кірою Макогоненко за правилами ММА дещо несподівано вирішила підігріти Дар'я Білодід. Призерка Олімпіади-2024 у дзюдо зробила відповідну публікацію у сторіс інстаграм.

Про що йшлося у контексті Білодід та Макогоненко?

Спортсменка зробила репост новини про можливий бій, де йшлось, що цього літа може статись її дебют у ММА, а потенційною суперницею є зірка боксу Кіра Макогоненко. Вочевидь, найбільше дзюдоїстці сподобалась сума гонорарів – мільйон доларів.

Призові непогані, можна організувати,

– іронічної зазначила Дарія Білодід.

Не залишилась осторонь і Макогоненко, яка у власному інстаграмі відповіла, що вони "подумають над цим".

Що було у кар’єрах спортсменок раніше?

Дар’я Білодід зробила паузу у кар’єрі з дзюдо. Наразі 25-річна спортсменка не виступає на офіційних змаганнях з Олімпійських ігор 2024 року.

Серед здобутків українки – дві золоті медалі чемпіонатів світу (2018, 2019), три титули чемпіонки Європи та бронзова медаль Олімпіади-2020.

Нещодавно спортивний директор Федерації дзюдо України Віталій Дубров прокоментував можливе повернення Дар’ї. За його словами, Дар'я продовжує підтримувати фізичну форму і навіть відвідує тренування, тож її кар'єра ще не завершена.

Окрім дзюдо, Білодід залучена ще й у футбол. У березні 2025 року вона підписала контракт з Металістом 1925. Про це сповістив офіційний сайт харківського клубу.

Про 17-річну Кіру Макогоненко відомо, що у 14 років отримала звання майстра спорту. В 2023-му спортсменка до свого активу записала "срібло" чемпіонату Європи з боксу серед юніорок. Згодом вона виграла чемпіонат України U19. У березні вона дебютувала на професійному боксерському рингу.

Під час вечора боксу організованого Олександром Усиком 17-річна спортсменка рішенням суддів перемогла Поліну Довгіньку.

