"Можна організувати": Білодід вказала, за яку суму поб'ється із зіркою українського боксу
- Олімпійська медалістка Дарія Білодід розглядає можливість дебюту в ММА проти боксерки Кіри Макогоненко з гонораром у мільйон доларів.
- Білодід зробила паузу в кар’єрі дзюдоїстки, а Макогоненко, 17-річна боксерка, вже має значні досягнення, включаючи "срібло" чемпіонату Європи серед юніорів.
Олімпійська медалістка з дзюдо Дарія Білодід відреагувала на чутки про свій бій у ММА. Її суперницею може стати талановита українська боксерка Кіра Макогоненко.
Розмови про можливий бій з Кірою Макогоненко за правилами ММА дещо несподівано вирішила підігріти Дар'я Білодід. Призерка Олімпіади-2024 у дзюдо зробила відповідну публікацію у сторіс інстаграм.
До теми Народний депутат в ММА: Беленюк пояснив, навіщо змінив вид спорту
Про що йшлося у контексті Білодід та Макогоненко?
Спортсменка зробила репост новини про можливий бій, де йшлось, що цього літа може статись її дебют у ММА, а потенційною суперницею є зірка боксу Кіра Макогоненко. Вочевидь, найбільше дзюдоїстці сподобалась сума гонорарів – мільйон доларів.
Призові непогані, можна організувати,
– іронічної зазначила Дарія Білодід.
Не залишилась осторонь і Макогоненко, яка у власному інстаграмі відповіла, що вони "подумають над цим".
Що було у кар’єрах спортсменок раніше?
Дар’я Білодід зробила паузу у кар’єрі з дзюдо. Наразі 25-річна спортсменка не виступає на офіційних змаганнях з Олімпійських ігор 2024 року.
Серед здобутків українки – дві золоті медалі чемпіонатів світу (2018, 2019), три титули чемпіонки Європи та бронзова медаль Олімпіади-2020.
Нещодавно спортивний директор Федерації дзюдо України Віталій Дубров прокоментував можливе повернення Дар’ї. За його словами, Дар'я продовжує підтримувати фізичну форму і навіть відвідує тренування, тож її кар'єра ще не завершена.
Окрім дзюдо, Білодід залучена ще й у футбол. У березні 2025 року вона підписала контракт з Металістом 1925. Про це сповістив офіційний сайт харківського клубу.
Про 17-річну Кіру Макогоненко відомо, що у 14 років отримала звання майстра спорту. В 2023-му спортсменка до свого активу записала "срібло" чемпіонату Європи з боксу серед юніорок. Згодом вона виграла чемпіонат України U19. У березні вона дебютувала на професійному боксерському рингу.
Під час вечора боксу організованого Олександром Усиком 17-річна спортсменка рішенням суддів перемогла Поліну Довгіньку.
Нагадаємо, що торік про перспективи Кіри Макогоненко 24 Каналу розповіла ексчемпіонка світу та віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.
Що наразі відбувається в українському ММА?
- Невдовзі кілька українців битимуться на найбільших аренах світу. У суботу, 9 травня, на турнірі UAE Warriors 71 за титул у легкій вазі (70.3 кілограма) змагатиметься непереможний (12-0) проспект Владислав Руднєв. Суперником українця стане Мартун Межлумян (15-3) з Вірменії.
- У ніч проти 10 травня свій поєдинок на UFC 328 проведе колишній чемпіон Bellator Ярослав Амосов (29-1). Українець зустрінеться з іспанцем Хоелем Альваресом (23-3) у рамках напівсередньої ваги (77 кілограмів). Бій відбудеться в американському штаті Нью-Джерсі.
- Раніше Амосов коментував появу президента США Дональда Трампа на турнірі UFC.