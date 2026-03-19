Повернення Росії та Білорусі у світовий бокс: обидві країни стали членами World Boxing

World Boxing розширила склад учасників, схваливши заявки дев'яти національних федерацій. Серед них опинилася й Росія, незважаючи на початкові заяви організації про намір обмежити її вплив у світовому боксі.

Виконавча рада World Boxing затвердила нові членські заявки від федерацій боксу Білорусі, Кіпру, Мозамбіку, Ніуе, Папуа-Нової Гвінеї, Росії, Танзанії, Тонги та Замбії. Це збільшило загальну кількість країн-членів до 168.

Що відомо про повернення Росії та Білорусі до World Boxing?

В організації підтвердили, що всі дев'ять федерацій пройшли перевірку та відповідають вимогам: прозорі вибори керівництва, антидопінг WADA та механізми вирішення спорів.

Участь спортсменів із Росії та Білорусі вирішуватиметься після консультацій з Міжнародним олімпійським комітетом. Передбачається виступ за процедурою нейтральних спортсменів – без прапора та гімну.

Також проведуть додаткову перевірку: до змагань не допустять боксерів, які підтримували війну в Україні або пов'язані з армійськими чи поліцейськими клубами.

Що відомо про World Boxing?

За даними Вікіпедії, World Boxing була заснована у 2023 році, щоб забезпечити збереження боксу в олімпійській програмі.

У лютому 2025 року організація отримала тимчасове визнання від МОК як міжнародної федерації з боксу.

Федерація боксу України приєдналася до World Boxing у вересні того ж року.

У листопаді організація отримала нового президента – ним став казахстанський боксер Геннадій Головкін.

Раніше повідомлялося, що відомий український боксер Володимир Кличко планував брати участь у виборах нового президента World Boxing, проте згодом вирішив зняти свою кандидатуру.