"Поїзд до Формули-1": чому команда Williams відправила українця Бондарева у новий клас

Український гонщик Олександр Бондарев планує у 2027 році виступати у FREC – регіональній серії гонок Формули-3. Це рішення представники ухвалювали разом з командою Формули-1 WIlliams, в академії якої перебуває гонщик.

Менеджерка 17-річного пілота Оксана Бризгалова у коментарі 24 Каналу розповіла, що Бондарев виступатиме у FREC з нового сезону, якщо не станеться якихось форс-мажорів.

Чому Бондарев перейшов у FREC, а не Формулу-3

Хоча сам Олександр проявляє бажання перейти у клас Формула-3, саме команда Williams ухвалила рішення, що це не відбудеться зараз.

Не через те, що він не готовий, або його не можуть підготувати, а через те, що вони хочуть виконувати процедуру, розуміючи значення Формули-3, як такого собі поїзда, що де у Формулу-1,

– сказала Бризгалова.

Менеджерка пояснила, що у Формулі-3 потрібно щороку демонструвати високі результати без помилок, тоді як регіональний рівень FREC дає можливість принаймні вивчити траси.

"У Формулі-3 просто недостатня кількість тестів. Ти повинен реально прийти підготовленим у всіх сенсах – і психологічно, і фізично. Тому пропускати регіональний рівень може бути дуже ризиковано", – зазначила вона.

Бризгалова повідомила, що рішення про виступи Бондарева у FREC ухвалили колегіально для того, щоб підготувати Олександра до переходу в топ-команду. Це своєю чергою в довгостроковій перспективі має допомогти українцю перейти в наступну категорію.

За результатами тестів нас хочуть топові команди. Тут головне розібратися з бюджетом, умовами та всім іншим,

– додала менеджерка.

Вона пояснила, що виступи у вищих формульних класах залежить від того, чи хоче гонщика та, чи інша команда, адже у складі є тільки три місця. Відтак, у 2027 році Бондарев виступатиме у FREC та боротиметься за те, щоб отримати місце у сильній команді.

Що відомо про зміни в кар'єрі Бондарева

У середу, 2 вересня, з'явилося офіційне повідомлення, що Бондарев покидає команду Prema та Формулу-4. У вересні він виступить на двох етапах FREC в Імолі та Хоккенхаймі, які будуть фіналом сезону в цьому класі.

У команді Олександра розповіли, що ухвалили це рішення, адже сезон у Prema не відповідав їхнім очікуванням. Зокрема, Бондарев втрачав час, репутацію і гроші.

Український гонщик поділився, що на цих етапах для нього важливий не так результат, як можливість отримати максимум досвіду, щоб бути готовим до наступного сезону.

Нагадаємо, у 2026 році Бондарев став чемпіоном Формули-4 Близького Сходу, здобувши перший титул для України у формулах.