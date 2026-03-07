На Паралімпійських іграх проігнорували вимогу України не виносити прапор на церемонії відкриття

Під час церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 організатори винесли прапор України, хоча українська делегація вирішила повністю бойкотувати урочистості.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про участь України в урочистостях Паралімпійських ігор?

Церемонія відкриття відбулася у п’ятницю, 6 березня. Збірна України не долучилася до заходу через участь у ньому представників Росії та Білорусі.

Раніше Національний паралімпійський комітет України заявив, що вся українська команда проігнорує відкриття змагань. У зверненні також наголошувалося на вимозі не використовувати державний прапор України під час церемонії.

Попри це організатори все ж продемонстрували український стяг, коли на сцені представляли країни-учасниці Паралімпіади.

Під час урочистостей також були показані прапори та спортсмени з Росії й Білорусі. Російська команда вперше з 2014 року виступає на Паралімпійських іграх під власним державним прапором. За інформацією France 24, вихід російських спортсменів освистували із трибун.

Загалом у самій церемонії відкриття взяли участь приблизно 45 атлетів, хоча на Паралімпіаду заявлені понад 600 параатлетів.

Що відомо про бойкотування Паралімпійських ігор?