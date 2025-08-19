Артем Довбик став найкращим бомбардиром італійської Роми у своєму дебютному сезоні. Після цього у "вовків" змінився головний тренер, через що майбутнє українця в команді стало доволі туманним.

Попри те, що столичний клуб залишило два форварди, все одно ходять чутки, що на уродженця Черкас не сильно розраховує Джан П'єро Гасперіні. Напередодні він провів зустріч із президентом і спортивним директором Роми, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

Хто буде основним форвардом Роми?

На ній головний тренер "вовків", зокрема, обговорив з керівництвом трансферну кампанію. Мова йшла також про лінію атаки та майбутнє Артема Довбика.

Італійський спеціаліст заявив, що його турбує недостатня конкуренція в нападі. Тому він попросив босів підписати ще одного форварда.

Зазначається, що Гасперіні вирішив розпочати новий сезон з 20-річним Еваном Фергюсоном у ролі основного нападника. При цьому Артем Довбик більшість матчів розпочинатиме з лави запасних.

Також він готовий до продажу форварда збірної України, якщо Рома отримає привабливу фінансову пропозицію щодо його трансферу. Італієць незадоволений формою уродженця Черкас і не проти відпустити гравця вже під час літнього трансферного вікна.

До слова. Гасперіні хоче підсилити конкуренцію в атаці та розглядає для цього два варіанти – Нікола Крстович з Лечче та Фабіу Сілва з Вулвергемптона. Президент Роми пообіцяв наставнику, що команда отримає нового форварда.

Нагадаємо, що інтерес до Артема Довбика проявляє низка європейських клубів. Зокрема, він може продовжити кар'єру в АПЛ у команді, де вже грав інший український футболіст.