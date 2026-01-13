Махати кулаками учасники змагань та вболівальники вирішили вже після завершення фінального поєдинку. Щодо причин є декілька версій, пише 24 Канал з посиланням на Главком.
Що сталося на турнірі в Чечні?
Юніорська першість Північно-Кавказького федерального округу у Грозному завершилася зовсім не по-спортивному.
У фінальному бою на килим вийшли представник Осетії Давил Ванієв і місцевий улюбленець чеченець Турпал Алхоєв. Суддя зафіксував перемогу Ванієва.
Проте замість рукостискання і прояву поваги до суперника хлопці почали словесну перепалку, а згодом і продовжили чубитися вже зовсім не за спортивними принципами.
Ймовірно, Алхоєв був не згоден із перемогою опонента. Або ж вирішив, що програти у себе вдома просто не може.
Масова бійка спортсменів і глядачів на турнірі в Чечні – дивіться відео:
Допомагати чеченцю, що хвилину тому поступився у чесному двобої, кинулися люди з трибун. Загалом участь у хаотичному гамселенні одне одного взяли близько 30 людей.
Коли ще росіяни влаштовували бійку на спортивних змаганнях?
Яскравий випадок демонстрації дикунства стався минулоріч на матчі юнацьких футбольних команд ЦСКА і Локомотива. У ній взяли участь 40 осіб, а суддя показав червоні картки аж 8 гравцям.