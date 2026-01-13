Махати кулаками учасники змагань та вболівальники вирішили вже після завершення фінального поєдинку. Щодо причин є декілька версій, пише 24 Канал з посиланням на Главком.

Що сталося на турнірі в Чечні?

Юніорська першість Північно-Кавказького федерального округу у Грозному завершилася зовсім не по-спортивному.

У фінальному бою на килим вийшли представник Осетії Давил Ванієв і місцевий улюбленець чеченець Турпал Алхоєв. Суддя зафіксував перемогу Ванієва.

Проте замість рукостискання і прояву поваги до суперника хлопці почали словесну перепалку, а згодом і продовжили чубитися вже зовсім не за спортивними принципами.

Ймовірно, Алхоєв був не згоден із перемогою опонента. Або ж вирішив, що програти у себе вдома просто не може.

Масова бійка спортсменів і глядачів на турнірі в Чечні – дивіться відео:

Допомагати чеченцю, що хвилину тому поступився у чесному двобої, кинулися люди з трибун. Загалом участь у хаотичному гамселенні одне одного взяли близько 30 людей.

Коли ще росіяни влаштовували бійку на спортивних змаганнях?