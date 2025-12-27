Гра відбудеться в Лондоні на "Стемфорд Бридж". Вона розпочнеться о 19:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Яка історія матчів між Челсі й Астон Віллою?

Протистояння "синіх" і бірмінгемців нараховує 167 поєдинків у всіх турнірах. Згідно з даними сайту Transfermarkt, незначну перевагу має лондонський клуб.

Челсі записало у свій актив 69 перемог при 61 поразці, а ще 37 разів було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів також на користь "синіх" – 266:238.

Що цікаво, в останніх чотирьох очних зустрічах було забито три або більше м'ячів. У них двічі тріумфували лондонці, а ще по одному разу була нічия та звитяга "вілланів".

Востаннє вони зустрічалися 22 лютого в межах 26 туру чемпіонату Англії сезону-2024/2025. Тоді домашню перемогу з рахунком 2:1 здобули підопічні Унаї Емері.

Прогноз букмекера

Челсі є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу господарів дають коефіцієнт 1,84. Шанси гостей оцінюють у 4,00, ідентично, як і можливість нічиєї. На думку букмекерів, у цьому поєдинку продовжиться традиція з чималою кількістю голів. На тотал більше 2,5 виставлений коефіцієнт 1,66, тоді як ТМ 2,5 – 2,16. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,57. З 18 серпня "сині" лише одного разу не забивали жодного гола, при цьому Астон Вілла має серію з десяти матчів з забитими м'ячами.

*Коефіцієнти подані станом на 15:45 26.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Яке турнірне положення Челсі й Астон Вілли?