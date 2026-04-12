Поєдинок відбудеться 12 квітня, о 18:30, на "Стемфорд Брідж" і може серйозно вплинути на розклад сил у таблиці. Обидві команди підходять до гри з різними настроями, але однаковою потребою в перемозі, повідомляє 24 Канал.

Шанс для Ман Сіті наздогнати лідера?

Манчестер Сіті підходить до матчу у значно кращій формі та з амбіціями скоротити відставання від лідера чемпіонату – Арсеналу. Команда Пепа Гвардіоли не програє в лізі вже тривалий час і демонструє результативний футбол.

Особливо небезпечним виглядає Ерлінг Голанд, який повернувся у топ-форму та регулярно забиває. Його результативність може стати ключовим фактором у грі проти нестабільної оборони лондонців.

Перемога у цьому матчі дозволить "містянам" зберегти інтригу в боротьбі за титул і створити додатковий тиск на конкурентів.

Останній шанс для Челсі врятувати сезон

У Челсі ситуація значно складніша. Команда демонструє нестабільні результати, програвши кілька матчів у недавньому відрізку сезону.

До того ж лондонці мають кадрові проблеми – через дискваліфікацію не зіграє Енцо Фернандес, а через травму відсутній капітан Ріс Джеймс.

Втім, домашній стадіон і статус топ-матчу можуть стати додатковою мотивацією. Челсі вже не раз дивував грандів і спробує зробити це знову, щоб повернути віру в себе наприкінці сезону.