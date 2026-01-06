Мудрик отримав нового тренера: Челсі обрав наставника після несподіваного звільнення Марески
- Челсі обрав нового тренера замість італійця Енцо Марески.
- Лондонці переманили коуча у Страсбурга, з яким мають спільних власників.
Лондонський Челсі несподівано вирішив змінити головного тренера. На початку 2026 року "сині" попрощались із Енцо Марескою, який успішно тренував клуб останні півтора року.
Причиною звільнення італійця називали конфлікт із керівництвом клубу. Тим не менше, лондонці доволі оперативно знайшли заміну Маресці, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Челсі.
Хто очолив Челсі?
"Сині" оголосили, що новим наставником команди стане 41-річний Ліам Росеньйор. Англійський спеціаліст підписав контракт із Челсі аж до 2032 року.
Ліам провів насичену ігрову кар'єру в посередніх англійських клубах. Росеньйор виступав на позиції правого захисника за Брістоль Сіті, Фулхем, Торкі Юнайтед, Редінг, Іпсвіч, Халл Сіті і Брайтон.
Яким тренером є Росеньйор?
Левову частку кар'єри він провів у Чемпіоншипі, тоді як на рівні АПЛ має 141 матч. У тренерській кар'єрі він очолював Дербі Каунті, Халл Сіті та Страсбург.
Саме робота в останньому клубі привабила Челсі, адже лондонці мають спільних власників зі Страсбургом. Минулого сезону Росеньйор посів із французьким клубом 7 місце в Лізі 1.
Це дозволило йому кваліфікуватися у Лігу конференцій, де команда вдало провела основну стадію. Страсбург став переможцем етапу ліги, вигравши 5 із 6 матчів.
Як Челсі проводить сезон 2025 – 2026?
Минулого сезону "сині" посіли четверте місце в АПЛ та повернулись в Лігу чемпіонів. Крім того, команда стала переможцем Ліги конференцій і сенсаційно виграв Клубний чемпіонат світу влітку.
Після 19 турів поточного сезону АПЛ Челсі йде п'ятим в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Також лондонці набрали 10 очок у шести іграх Ліги чемпіонів, завдяки чому посідає там 13-те місце.
Причини конфлікту Марески із керівниками клубу досі невідомі, але існують дві версії. Згідно з повідомленням журналіста The Telegraph Метта Лоу, Енцо вимагав покращеного контракту та шантажував "синіх" пропозиціями від інших клубів.
За іншою версією, власники Челсі вказували коучу гравців, яких треба ставити у стартовий склад. Також керівникам дорікають те, що Мареска не брав участі у трансферній кампанії клубу.