Мудрик отримав нового тренера: Челсі обрав наставника після несподіваного звільнення Марески

Лондонський Челсі несподівано вирішив змінити головного тренера. На початку 2026 року "сині" попрощались із Енцо Марескою, який успішно тренував клуб останні півтора року.

Причиною звільнення італійця називали конфлікт із керівництвом клубу. Тим не менше, лондонці доволі оперативно знайшли заміну Маресці, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Челсі.

До теми Мудрик повернеться в Челсі: клуб натякнув, що чекає на українця

Хто очолив Челсі?

"Сині" оголосили, що новим наставником команди стане 41-річний Ліам Росеньйор. Англійський спеціаліст підписав контракт із Челсі аж до 2032 року.

Ліам провів насичену ігрову кар'єру в посередніх англійських клубах. Росеньйор виступав на позиції правого захисника за Брістоль Сіті, Фулхем, Торкі Юнайтед, Редінг, Іпсвіч, Халл Сіті і Брайтон.

Яким тренером є Росеньйор?

Левову частку кар'єри він провів у Чемпіоншипі, тоді як на рівні АПЛ має 141 матч. У тренерській кар'єрі він очолював Дербі Каунті, Халл Сіті та Страсбург.

Саме робота в останньому клубі привабила Челсі, адже лондонці мають спільних власників зі Страсбургом. Минулого сезону Росеньйор посів із французьким клубом 7 місце в Лізі 1.

Це дозволило йому кваліфікуватися у Лігу конференцій, де команда вдало провела основну стадію. Страсбург став переможцем етапу ліги, вигравши 5 із 6 матчів.

Як Челсі проводить сезон 2025 – 2026?