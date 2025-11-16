Коли Україна дізнається суперників у плей-оф відбору до чемпіонату світу-2026
- Україна обіграла Ісландію та кваліфікувались у плей-оф відбору на ЧС-2026.
- Вже найближчим часом "синьо-жовті" дізнаються суперників по стиковим іграм.
Збірна України продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль. Команда Сергія Реброва змогла здобути необхідний результат у вирішальному матчі групи.
Україна вирвала перемогу над Ісландію в кінцівці зустрічі завдяки голам Зубкова та Гуцуляка. Це дозволило продовжити боротьбу за потрапляння на Мундіаль, повідомляє 24 Канал.
До теми Україна у вирішальному матчі перемогла Ісландію та вийшла у плей-оф відбору на ЧС-2026
Коли буде жеребкування?
Своїх суперників по плей-оф наша команда дізнається вже у четвер, 20 листопада. Жеребкування відбудеться у швейцарському Ньоні у штабквартирі УЄФА.
Початок – о 14:00 за київським часом. Для потрапляння на ЧС-2026 Україні потрібно обіграти двох суперників поспіль. Розподіл по кошиках виглядає таким чином:
ПЕРШИЙ КОШИК: Італія, Туреччина, УКРАЇНА, Польща.
ДРУГИЙ КОШИК: Вельс, Шотландія, Словаччина, Чехія.
ТРЕТІЙ КОШИК: Ірландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово
ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК: Румунія, Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія.
Жирним виділені команди, які вже гарантували собі місце у стикових матчах. Першим суперником України має стати одна з команд четвертого кошика, тоді як у фіналі – представник другого або третього.
Як Україна зіграла у групі відбору на ЧС-2026?
- Підопічні Реброва потрапили у групу D кваліфікації на Мундіаль. Суперниками України були Франція, Ісландія та Азербайджан.
- "Синьо-жовті" невдало стартували у вересні. Після поразки від французів (0:2) Україна примудрилась зіграти внічию із Азербайджаном (1:1).
- Проте у жовтні підопічні Реброва покращили своє становище перемогами над Ісландією та Азербайджаном. У листопаді ж команда Реброва розгромно програла Франції (0:4).
- Матчі плей-оф відбору на ЧС пройдуть 26 та 31 березня. Фінальна частина Мундіалю пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року.