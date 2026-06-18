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Sport News 24 Футбол Більше не Іспанія: з'явився новий фаворит ЧС-2026
18 червня, 19:55
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Більше не Іспанія: з'явився новий фаворит ЧС-2026

Микола Брежицький

Після стартового туру чемпіонату світу-2026 змінився головний претендент на титул. Суперкомп'ютер Opta оновив прогноз і вивів на перше місце збірну Франції.

Чемпіонат світу-2026 лише розпочався, але аналітики вже переглянули розклади сил у боротьбі за трофей. Впевнена перемога французів над Сенегалом дозволила команді Дідьє Дешама очолити рейтинг фаворитів турніру, повідомляє theanalyst.com.

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Що відомо про шанси Франції?

У матчі першого туру групового етапу збірна Франції здолала Сенегал із рахунком 3:1. Після цього суперкомп'ютер Opta перерахував шанси всіх учасників Мундіалю на підсумковий тріумф.

Тепер саме французи вважаються головними фаворитами чемпіонату світу. Ймовірність перемоги команди Дешама в турнірі оцінюється у 15,73%.

Для Франції цей чемпіонат світу має особливе значення, адже турнір стане останнім для Дідьє Дешама на посаді головного тренера. Наставник, який привів "триколірних" до тріумфу на Мундіалі-2018, прагне завершити свою багаторічну каденцію ще одним великим трофеєм. 

Хто входить до головних фаворитів на перемогу?

Друге місце в оновленому рейтингу посідає збірна Англії, шанси якої становлять 12,33%. Одразу за нею розташувалася Аргентина з показником 12,28%.

Наразі топ-10 фаворитів ЧС-2026 від Opta виглядає так:

  1. Франція – 15,73% (ймовірність перемоги);
  2. Англія – 12,33%;
  3. Аргентина – 12,28%;
  4. Іспанія – 12,08%;
  5. Німеччина – 6,43%;
  6. Португалія – 5,94%;
  7. Бразилія – 5,37%;
  8. Норвегія – 4,68%;
  9. Нідерланди – 3,06%;
  10. Колумбія – 2,80%.

Цікаво, що до старту чемпіонату світу-2026 головним претендентом на перемогу вважалася Іспанія. Однак після перших матчів турніру суперкомп'ютер змінив прогноз, а чинні чемпіони світу французи вийшли на перше місце серед фаворитів Мундіалю.

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