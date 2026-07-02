Збірна Німеччини вирішила звільнити головного тренера після фіаско на ЧС-2026

Збірна Німеччини сенсаційно завершила виступи на чемпіонаті світу 2026 року, вилетівши вже на стадії 1/16 фіналу. Німці поступилися Парагваю в серії післяматчевих пенальті.

Однією з тенденцій цьогорічного турніру стали відставки головних тренерів одразу після невдалих результатів. Така доля, схоже, спіткає і наставника німецької збірної Юліана Нагельсманна, пише 24 Канал.

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Чи покине Нагельсманн збірну Німеччини?

За даними німецького видання Bild, найближчим часом його можуть звільнити з посади головного тренера команди.

Водночас уже визначено головного претендента на вакантне місце. Пріоритетним кандидатом на посаду наставника національної збірної є Юрген Клопп. Колишній головний тренер Ліверпуля. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Клопп виявляє великий інтерес до цієї роботи та готовий прийняти офіційну пропозицію, щойно вона надійде.

Як Німеччина виступила на ЧС-2026?

Німеччина впевнено пройшла груповий етап, посівши перше місце в групі E. У стартовому матчі німці розгромили Кюрасао з рахунком 7:1, після чого здобули перемогу над Кот-д'Івуаром (2:1). Попри поразку від Еквадору (1:2) в заключному турі, яка вже не впливала на турнірне становище, команда зберегла лідерство в групі та вийшла до плей-оф. У матчі з Парагваєм основний і додатковий час завершилися внічию 1:1. У овертаймі Йонатан Та відзначився забитим м'ячем, однак після перегляду VAR гол було скасовано. Серія пенальті закінчилася з рахунком 3:4 на користь Парагваю.