Проте головною темою обговорення після матчу став не сам результат, а колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс та її чоловік Дуглас Емхофф. У мережі пару звинуватили в отриманні "прокляття", яке нібито накликало біду на американську команду, пише AOL.

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Чому звинувають Гарріс у поразці збірної США?

Якраз перед тим, як Туреччина забила свій гол, Емхофф опублікував у соцмережах усміхнене фото з дружиною зі стадіону в Інглвуді (Лос-Анджелес) з лаконічним підписом: "Гол!". Публікація з'явилася в максимально невдалий момент – прямо перед тим, як суперники перехопили ініціативу. Наступні події на полі розвивалися не на користь американців, які спочатку пропустили, потім зрівняли рахунок, але зрештою пропустили вирішальний третій м'яч наприкінці гри.

Вболівальники та медіа миттєво відреагували на цей збіг обставин. Зокрема, видання New York Post не втрималося від підколів, випустивши матеріал із заголовком: "США програє 1-2 після того, як чоловік Камали Гарріс опублікував фото екс-віцепрезидента на матчі ЧС". Користувачі соцмереж у коментарях під дописом масово жартують, що саме ця світлина завадила "зірково-смугастим" здобути перемогу у фінальному турі групового етапу.

Що далі для збірної США та Туреччини?