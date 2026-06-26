Однако главной темой обсуждения после матча стал не сам результат, а бывшая вице-президент США Камала Харрис и её супруг Дуглас Эмхофф. В сети пару обвинили в том, что на них легла "проклятие", которое якобы навлекло беду на американскую команду, пишет AOL.

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Почему Харрис обвиняют в поражении сборной США?

Как раз перед тем, как Турция забила свой гол, Эмхофф опубликовал в соцсетях улыбающееся фото с женой со стадиона в Инглвуде (Лос-Анджелес) с лаконичной подписью: "Гол!". Публикация появилась в самый неподходящий момент – прямо перед тем, как соперники перехватили инициативу. Дальнейшие события на поле складывались не в пользу американцев, которые сначала пропустили, затем сравняли счёт, но в итоге пропустили решающий третий мяч в конце игры.

Болельщики и СМИ мгновенно отреагировали на это стечение обстоятельств. В частности, издание New York Post не удержалось от подколов, выпустив материал с заголовком: "США проигрывают 1:2 после того, как супруг Камалы Харрис опубликовал фото экс-вице-президента на матче ЧМ". Пользователи соцсетей в комментариях под постом массово шутят, что именно эта фотография помешала "звездно-полосатым" одержать победу в заключительном туре группового этапа.

Что дальше для сборных США и Турции?