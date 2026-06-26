"Прокляття Камали Гарріс": збірну США звинуватили у поразці від Туреччини через фото в соцмережі

Збірна США, яка вже забезпечила собі вихід у плей-оф чемпіонату світу, несподівано програла Туреччині з рахунком 2:3. Для турецької команди, яка втратила шанси на продовження боротьби ще до матчу, ці три очки стали єдиними на турнірі, а перемогу "півмісячні зірки" вирвали в самій кінцівці гри, уникнувши невдалого завершення виступу.

Проте головною темою обговорення після матчу став не сам результат, а колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс та її чоловік Дуглас Емхофф. У мережі пару звинуватили в отриманні "прокляття", яке нібито накликало біду на американську команду, пише AOL.

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Чому звинувають Гарріс у поразці збірної США?

Якраз перед тим, як Туреччина забила свій гол, Емхофф опублікував у соцмережах усміхнене фото з дружиною зі стадіону в Інглвуді (Лос-Анджелес) з лаконічним підписом: "Гол!". Публікація з'явилася в максимально невдалий момент – прямо перед тим, як суперники перехопили ініціативу. Наступні події на полі розвивалися не на користь американців, які спочатку пропустили, потім зрівняли рахунок, але зрештою пропустили вирішальний третій м'яч наприкінці гри.

Вболівальники та медіа миттєво відреагували на цей збіг обставин. Зокрема, видання New York Post не втрималося від підколів, випустивши матеріал із заголовком: "США програє 1-2 після того, як чоловік Камали Гарріс опублікував фото екс-віцепрезидента на матчі ЧС". Користувачі соцмереж у коментарях під дописом масово жартують, що саме ця світлина завадила "зірково-смугастим" здобути перемогу у фінальному турі групового етапу.

Team USA goes down 2-1 after Kamala Harris' husband posts photo of ex-Veep at World Cup match https://t.co/NeMBO7stZt pic.twitter.com/F5HpsjWq2E — New York Post (@nypost) June 26, 2026

Що далі для збірної США та Туреччини?