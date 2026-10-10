"Єдина надія": тренер Чепурного відверто оцінив шанси України на чемпіонаті світу
Невдовзі у Роттердамі розпочнеться чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Колишній тренер збірної України Геннадій Сартинський поділився очікуваннями.
За словами особистого тренера Назара Чепурного, його спортсмен є головною ударною силою нашої збірної на континентальній першості. Про це фахівець сказав для сайту "Суспільне Спорт".
З якими надіями збірна України підходить до ЧС-2026
До складу чоловічої команди увійшли Владислав Грико, Назар Чепурний, Олег Верняєв, Богдан Супрун та Микита Мельников.
Саме чемпіона Європи-2026 Сартинський вважає єдиною надією збірної України.
Те, що я бачив з його виступів, — усе непогано. Сподіваюся, він добре підготується і покаже гарний результат. Наразі Назар – наша єдина надія на боротьбу за медалі на чемпіонаті світу,
– підкреслив тренер.
Зазначимо, що змагання відбудуться з 17-го по 25 жовтня. Відомо, що у "нейтральному" статусі там візьмуть участь російські спортсмени.
Що відбувається у кар’єрі Чепурного
У серпні Назар Чепурний став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики у змаганнях з опорного стрибку. Після здобуття історичного золота спортсмен розповів, про розбіжності з українськими спортивними керівниками.
Зокрема, він повідомляв про відсутність фінансової підтримки з боку українських спортивних структур під час підготовки до Євро.
Згодом гімнаст додав, що не може тренуватися у "траурній обстановці" в Україні.