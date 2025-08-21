УАФ продовжує займатися розвитком соціальних проєктів, що змінюють суспільство та створюють можливості для кожного. Одним із них є футбол на милицях, або ж ампфутбол.

В Україні налічується понад 100 тисяч людей з ампутаціями кінцівок. Вперше в історії українського футболу стартує чемпіонат України з ампфутболу.

Який формат турніру?

Турнір триватиме з вересня по грудень та проходитиме в Києві, Київській області, Львові, Черкасах та Івано-Франківську. Перший з’їзний раунд пройде з 29 по 31 серпня у Києві.

Переможець чемпіонату представить Україну у Лізі чемпіонів EAFF у 2026 році. У дебютному турнірі візьмуть участь 10 команд з різних куточків України:

МСК Дніпро (Черкаси)

Покрова АМП (Львів)

Шахтар Сталеві (Донецьк)

Буревій (Київська область)

Хрестоносці (Луцьк)

Вінниця АМП (Вінниця)

Незламні (Харків)

Титани (Житомир)

Бартка (Івано-Франківськ)

Вікінги (Тернопіль)



Всі учасники чемпіонату України з ампфутболу / фото УАФ

Турнір реалізується за сприяння Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства молоді та спорту та Агенції масового спорту України. Матчі чемпіонату транслюватимуться у прямому ефірі на медіасервісі Megogo та на ютуб-каналі УАФ.

Ми раді, що вперше в Україні стартують повноцінні всеукраїнські змагання з ампфутболу. Я бачив, як грають хлопці. Хочу сказати, що ампфутбол – це справді видовищний та динамічний вид спорту. Я був вражений швидкістю та технікою ампфутболістів. Цей турнір є важливим кроком для розвитку адаптивного спорту в країні. Бажаю командам яскравих матчів, нових досягнень та незабутніх емоцій,

– зазначив президент УАФ Андрій Шевченко.

Відзначимо, що ампфутбол – це вид спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. Гра проходить за такими основними правилами:

на полі грають 7 гравців (6 польових і воротар)

польові гравці повинні мати ампутацію або ваду нижньої кінцівки, а воротар – верхньої

польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць

гра складається з двох таймів по 25 хвилин із десятихвилинною перервою

розмір майданчика менший за стандартне футбольне поле – 60x40 метрів)

використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеку гравців

Існують жіночі, чоловічі та міксовані команди. Це динамічний і видовищний вид спорту, який сприяє інклюзії та надихає своїм духом боротьби та командної гри.

Для багатьох любителів футболу ампфутбол відкриває шлях до фізичного та психологічного відновлення, а також повернення до активного життя. До слова, у травні відбувся другий Всеукраїнський турнір з ампфутболу "Весняний Кубок Ліги Дужих".