21 августа, 16:19
В Украине запускается первый чемпионат по ампфутболу: что это такое и кто будет играть

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • В Украине стартует первый чемпионат по ампфутболу.
  • Участие в нем примут 10 команд, а турнир продлится с сентября по декабрь.
  • Турнир проводится под эгидой Украинской ассоциации футбола.

УАФ продолжает заниматься развитием социальных проектов, которые меняют общество и создают возможности для каждого. Одним из них является футбол на костылях, или же ампфутбол.

В Украине насчитывается более 100 тысяч людей с ампутациями конечностей. Впервые в истории украинского футбола стартует чемпионат Украины по ампфутболу.

Какой формат турнира?

Турнир продлится с сентября по декабрь и будет проходить в Киеве, Киевской области, Львове, Черкассах и Ивано-Франковске. Первый съездной раунд пройдет с 29 по 31 августа в Киеве.

Победитель чемпионата представит Украину в Лиге чемпионов EAFF в 2026 году. В дебютном турнире примут участие 10 команд из разных уголков Украины:

  • МСК Днепр (Черкассы)
  • Покрова АМП (Львов)
  • Шахтер Сталеві (Донецк)
  • Ураган (Киевская область)
  • Крестоносцы (Луцк)
  • Винница АМП (Винница)
  • Незламні (Харьков)
  • Титаны (Житомир)
  • Бартка (Ивано-Франковск)
  • Викинги (Тернополь)


Все участники чемпионата Украины по ампфутболу / фото УАФ

Турнир реализуется при содействии Министерства по делам ветеранов Украины, Министерства молодежи и спорта и Агентства массового спорта Украины. Матчи чемпионата будут транслироваться в прямом эфире на медиасервисе Megogo и на ютуб-канале УАФ.

Мы рады, что впервые в Украине стартуют полноценные всеукраинские соревнования по ампфутболу. Я видел, как играют ребята. Хочу сказать, что ампфутбол – это действительно зрелищный и динамичный вид спорта. Я был поражен скоростью и техникой ампфутболистов. Этот турнир является важным шагом для развития адаптивного спорта в стране. Желаю командам ярких матчей, новых достижений и незабываемых эмоций,
– отметил президент УАФ Андрей Шевченко.

Отметим, что ампфутбол – это вид спорта для людей с ампутациями или врожденными пороками конечностей. Игра проходит по таким основным правилам:

  • на поле играют 7 игроков (6 полевых и вратарь)
  • полевые игроки должны иметь ампутацию или порок нижней конечности, а вратарь – верхней
  • полевые игроки передвигаются на костылях без протезов, а вратари играют без костылей
  • игра состоит из двух таймов по 25 минут с десятиминутным перерывом
  • размер площадки меньше стандартного футбольного поля – 60x40 метров)
  • используются адаптированные правила футбола с акцентом на безопасность игроков

Существуют женские, мужские и миксованные команды. Это динамичный и зрелищный вид спорта, который способствует инклюзии и вдохновляет своим духом борьбы и командной игры.

Для многих любителей футбола ампфутбол открывает путь к физическому и психологическому восстановлению, а также возвращение к активной жизни. К слову, в мае состоялся второй Всеукраинский турнир по ампфутболу "Весенний Кубок Лиги Сильных".