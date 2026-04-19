Грузини освистали російський гімн на чемпіонаті Європи з дзюдо у Тбілісі
- На чемпіонаті Європи з дзюдо у Тбілісі глядачі освистали гімн Росії під час нагородження російського спортсмена Тимура Арбузова золотом.
- Росіяни та білоруси допущені до участі в змаганнях під власними прапорами після зняття санкцій Міжнародною федерацією дзюдо.
Столиця Грузії приймає європейську першість із дзюдо, на якій росіяни та білоруси допущені до участі під власними прапорами і з національними гімнами. Глядачі на трибунах гучно висловили своє ставлення до такого рішення і до представників окупанта.
Показовий епізод стався під час нагородження одного з росіян золотом. Присутні у залі влаштували атлету з країни-вбивці "теплий" прийом, пише ZN.ua.
Що сталося на чемпіонаті Європи з дзюдо?
Тимур Арбузов з Росії став чемпіоном Європи, у вирішальній сутичці здобувши перемогу над місцевим улюбленцем Тато Грігалашвілі.
На церемонії нагородження, як зазначає проєкт "Ехо Кавказу", мав лунати гімн Росії, але трибуни влаштували настільки оглушливий свист і викрики "Росія – окупант", що запис було практично не чути.
Гімн Росії освистали у Тбілісі – дивіться відео:
Чому росіяни допущені до чемпіонату Європи з дзюдо?
- Рішення про зняття санкцій з росіян та білорусів у світовому дзюдо було ухвалене минулого літа Міжнародною федерацією цього виду спорту.
- Ще раніше, з 2023 року, представники країни-агресора та її сателіта отримали можливість змагатися у так званому "нейтральному" статусі. Їх мали перевіряти на відсутність зв'язків з російською армією та силовими структурами, а також вимагали засудити агресію проти України.
- Нещодавно росіян повноцінно повернули на міжнародні змагання у водних видах спорту, але Польща обіцяє не допустити їх до участі на чемпіонаті Європи-2027 зі стрибків у воду.