"Синьо-жовті" продемонстрували найкращий виступ в історії та вперше здобули медалі на світовій першості. Україна посіла третє місце, перегравши у матчі за "бронзу" збірну Франції з рахунком 7:1, пише 24 Канал.

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Неймовірна атмосфера в колективі

Після церемонії нагородження наша національна команда перебувала в дуже піднесеному настрої. Вона святкувала, танцювала та просто насолоджувалася миттю.

Повертаючись з цього заходу, весь колектив не хотів зупинятися навіть в автобусі. Він заспівав легендарну пісню "Ой у лузі червона калина" й це було дуже емоційно.

Дивіться відео з виконанням пісні "Ой у лузі червона калина" від збірної України

Зазначимо, що співати патріотичні пісні після перемог стало вже приємною традицією в команді. До цього "синьо-жовті", зокрема, також виконували "Червону руту" після виходу у чвертьфінал на ЧС-2024.

"Червона рута" від українських футзалістів: дивіться відео

Нагадаємо, що, окрім командного історичного досягнення, українські футзалісти отримали й індивідуальні нагороди. Ростислав Семенченко став володарем "Бронзового м'яча", а Даниїл Абакшин – "Срібної бутси".