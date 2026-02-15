Австрійський стрибун став героєм однієї з найдивніших дискваліфікацій в історії Олімпіад

Олімпійські ігри цього року дарують нам і великі успіхи, і кумедні історії. Однією з них стала дискваліфікація Даніеля Чофеніга.

Причиною стала невідповідність розміру його взуття офіційним стандартам, повідомляє TNT Sports. Його чоботи перевищували дозволений розмір на чотири міліметри.

Чому відбулася дискваліфікація Даніеля Чофенінга?

Чемпіон Кубка світу 2025 року приїхав до Мілана – Кортіни серед фаворитів і, здавалося, здійснив безпроблемний стрибок, який мав забезпечити вихід у фінал, покращивши свій пробний результат до 137,7 метрів і посівши восьме місце.

Чофенінг розповів ORF, що на тренуваннях носив нове взуття, яким не був задоволений, але все ж залишив його. Він визнав, що не перевірив розміри – вчинок, який сам назвав надзвичайно нерозумним. Водночас він зазначив, що правила залишаються правилами.

Його підтримувала партнерка, стрибунка з трампліна Александрія Лутітт, бронзова призерка Пекіна 2022 року та чемпіонка світу 2023 року.

Як проходить Олімпіада-2026 для австрійської збірної?