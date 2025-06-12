Зірковий український боксер битиметься в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа
- На стадіоні "Вемблі" 19 липня 2025 року Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.
- Український боксер Даніель Лапін виступить в андеркарді протистояння.
На стадіоні "Вемблі" у Лондоні 19 липня 2025 року відбудеться легендарна подія. Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.
Промоутерська компанія Queensberry Promotions оголосила про два поєдинки в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. В одному з них битиметься зірковий український боксер, повідомляє 24 канал.
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Хто битиметься в андеркарді Усик – Дюбуа
В андеркарді реваншу Усик – Дюбуа відбудеться бій між Лоуренсом Околі та Кевіном Лереною. Також перед поєдинком українського чемпіона та британського боксера виступить Даніель Лапін.
Непереможений Лапін зустрінеться з Льюїсом Едмондсоном. Варто відзначити, що майбутній суперник українського боксера також не зазнав жодної поразки у профі-рингу.
Анонс бою Лапін – Едмондсон / Фото Queensberry Promotions
Додамо, що Даніель Лапін за свою кар'єру провів 11 поєдинків у професійному ринзі. На рахунку українця 11 перемог – 4 нокаутом.
Востаннє Лапін бився 21 грудня 2024 року в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Тоді Даніель одноголосним рішенням суддів здолав французького боксера Ділана Коліна.
Раніше Френк Воррен назвав претендентів на бій з переможцем реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.