Після гучного скандалу з ТЦК Колесник визначився із футбольною кар'єрою
- Данило Колесник, колишній нападник Колос-2, продовжить кар'єру у медіафутболі, про що оголосив у Інстаграм.
- У лютому 2026 року Колесник потрапив у скандал, коли наніс удар працівнику ТЦК, що призвело до його відсторонення від клубу та кримінального провадження.
Данило Колесник, який раніше був відсторонений у Колос-2, перебуває у пошуках нового футбольного клубу. Нещодавно стало відомо, де він продовжить свою кар'єру.
Колишній нападник ковалівського Колос-2 Данило Колесник оголосив про продовження кар'єри у медіафутболі. Про це повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.
Що сказав Данило Колесник?
Футболіст розповів, що детально ознайомився з роботою команд та форматом їхньої діяльності.
Ігніс, Престиж, Армат, Рух і Профан – це не просто медійні колективи, а й соціальні ініціативи, які підтримують ЗСУ, організовують збори, популяризують футбол серед дітей та висвітлюють життя команд і їхніх гравців.
У багатьох командах грають військові, легенди українського футболу та сильні особистості з чіткою громадською позицією.
Для мене це не просто футбол, це щось більше. Я переконаний, що медіафутбол має велике майбутнє, а я зможу в цьому напрямі на полі та поза ним. Це не футбол – це позиція!,
– сказав Колесник.
Що відомо про скандал між Данилом Колесником та військовим ТЦК?
- У лютому 2026 року у соцмережах з'явилося відео, на якому Колесник наніс удар у обличчя працівнику Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) під час перевірки облікових документів. Запис спочатку був опублікований на його сторінці в Інстаграм, але після початку поширення був видалений, а акаунт закритий.
- Футбольний клуб Колос відреагував на інцидент дисциплінарними заходами: Колесника негайно відсторонили від тренувального процесу, а згодом розірвали з ним контракт.
Правоохоронці Київської області повідомили, що проти Колесника розпочато кримінальне провадження за завдання тілесних ушкоджень військовому ТЦК. За даними поліції, саме напад футболіста спровокував конфлікт.