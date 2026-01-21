Гравець збірної України, який ставав чемпіоном світу, перейшов у титулований європейський клуб

Зимове трансферне вікно наближається до завершення. Українські гравці поки не відзначались гучними переходами. Але перший з них нарешті стався.

Бельгійський Андерлехт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання новачка. Гравцем брюссельського клубу став футболіст збірної України.

Як Сікан залишив Туреччину?

Форвард Данило Сікан перебрався до титулованого бельгійського клубу. Раніше повідомлялось, що брюссельці хочуть взяти гравця в оренду у Трабзонспора.

Проте, як повідомляє Transfermarkt, Андерлехт вирішив повноцінно викупити Данила у турків. Сума трансферу складає близько 4 мільйонів євро.

24-річний Сікан поставив свій підпис під угодою на чотири сезони, до 2030 року. У новій команді українець гратиме під 14-м номером. Детальніше усі найважливіші трансфери цієї зими зібрали в окремому матеріалі.

Загалом Данило став вже п'ятим українцем в історії Андерлехта. Раніше за бельгійського гранда пограли Олег Ящук, Олександр Яковенко, Євген Макаренко та Богдан Михайліченко.

Як склалась кар'єра Сікана?