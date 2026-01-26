"Це дійсно чудово": Явгусишин зробив заяву про популярність сумо в Україні
- Данило Аонішікі Явгусишин, український сумоїст, пов'язує зростання інтересу до сумо в Україні зі своїми успіхами на Hatsu Basho.
- Якщо Данило переможе на березневому турнірі в Осаці, він зможе претендувати на найвищий ранг йокозуна, а його перемога на Kyushu Basho зробила його значущою фігурою в українському сумо.
Українець Данило Явгусишин вдруге поспіль виграв Кубок Імператора з сумо. Після цього він заявив, що його успіхи зробили сумо популярним видом спорту на батьківщині
Явгусишин поспілкувався з журналістами після перемоги на Hatsu Basho. Про це повідомляє News.ntv.co.jp.
Що дає Аонішікі українському сумо?
Данило сказав, що після перегляду його виступів усе більше людей цікавляться сумо, і це йому дійсно приємно.
Він також розповів, що батьки були в захваті від його досягнення. За його словами, вони отримали багато повідомлень від знайомих, і навіть ті, хто раніше не цікавився сумо, почали звертатися до них.
На запитання журналіста, що він би хотів поїсти, він відповів, що під час турніру рідко виходить з дому і зазвичай уникає фаст-фуду та смажених страв. Однак зараз йому дуже хочеться з'їсти щось не зовсім корисне для здоров'я. Ця відповідь викликала посмішки серед присутніх у залі.
Як Явгустишину здобути новий ранг?
Щоб стати йокозуною, необхідно виграти два турніри поспіль в ранзі озекі. Таким чином, якщо Данило переможе на березневому гранд-турнірі в Осаці, він отримає право претендувати на підвищення до найвищого рангу.
Також варто зазначити, що Аонішікі отримав ранг озекі після своєї перемоги на турнірі Kyushu 2025. Для цього йому знадобилося лише 14 турнірів у професійних лігах сумо з моменту дебюту в шостому за рангом дивізіоні.
Данило Явгусишин – лідер українського сумо
Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) – український професійний борець сумо, який став другим українцем, що досяг цього рівня після Сісі Масарі у 2020 році. Він виступає за команду Адзігава, і його найвищий ранг на даний момент – одзекі.
23 листопада 2025 року Данило Явгусишин став першим в історії українцем, який виграв Kyushu Basho (Кубок Імператора Японії). Цей тріумф став знаковим моментом не лише для самого борця, а й для українського сумо в цілому.
Завдяки своїм досягненням і статусу, Аонісікі став важливою фігурою для розвитку сумо в Україні. Він став амбасадором цього виду спорту, сприяючи популяризації сумо серед українців і залучаючи нових людей до цієї дисципліни.