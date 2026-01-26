"Це дійсно чудово": Явгусишин зробив заяву про популярність сумо в Україні

Українець Данило Явгусишин вдруге поспіль виграв Кубок Імператора з сумо. Після цього він заявив, що його успіхи зробили сумо популярним видом спорту на батьківщині

Явгусишин поспілкувався з журналістами після перемоги на Hatsu Basho. Про це повідомляє News.ntv.co.jp.

Що дає Аонішікі українському сумо?

Данило сказав, що після перегляду його виступів усе більше людей цікавляться сумо, і це йому дійсно приємно.

Він також розповів, що батьки були в захваті від його досягнення. За його словами, вони отримали багато повідомлень від знайомих, і навіть ті, хто раніше не цікавився сумо, почали звертатися до них.

На запитання журналіста, що він би хотів поїсти, він відповів, що під час турніру рідко виходить з дому і зазвичай уникає фаст-фуду та смажених страв. Однак зараз йому дуже хочеться з'їсти щось не зовсім корисне для здоров'я. Ця відповідь викликала посмішки серед присутніх у залі.

Як Явгустишину здобути новий ранг?

Щоб стати йокозуною, необхідно виграти два турніри поспіль в ранзі озекі. Таким чином, якщо Данило переможе на березневому гранд-турнірі в Осаці, він отримає право претендувати на підвищення до найвищого рангу.

Також варто зазначити, що Аонішікі отримав ранг озекі після своєї перемоги на турнірі Kyushu 2025. Для цього йому знадобилося лише 14 турнірів у професійних лігах сумо з моменту дебюту в шостому за рангом дивізіоні.

Данило Явгусишин – лідер українського сумо