Після гри з Польщею команда Андреа Мальдери продовжить підготовку до майбутніх офіційних турнірів. Наступним опонентом українців стане збірна Данії, яка також не змогла пробитися на чемпіонат світу-2026, повідомляє 24 Канал.

Коли відбудеться матч Данія – Україна?

Товариський поєдинок між збірними Данії та України запланований на 7 червня. Зустріч відбудеться в данському Оденсе на стадіоні EWII Park.

Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом. Для команди Андреа Мальдери це буде ще одна нагода награти склад та перевірити нові поєднання перед стартом осінніх матчів Ліги націй.

Данці прагнуть реабілітуватися після провалу у відборі на ЧС-2026

Обидві збірні залишилися без путівок на чемпіонат світу. Україна поступилася Швеції у плейоф кваліфікації, а Данія драматично програла Чехії у серії пенальті.

Попри невдачу у відборі, данці залишаються однією з найсильніших команд Європи. Скандинави мають потужний склад та серію успішних домашніх товариських матчів, тому для українців цей спаринг стане серйозною перевіркою своїх можливостей.

Особливий матч для України

Поєдинок в Оденсе матиме не лише спортивне значення. Данський футбольний союз та УАФ домовилися, що частина коштів від проведення гри буде спрямована на підтримку українського футболу та допомогу постраждалим від війни.

Цікаво, що збірні України та Данії не зустрічалися між собою понад 20 років. Востаннє команди перетиналися ще у відборі на чемпіонат світу-2006, коли українці здобули одну перемогу та один раз зіграли внічию.