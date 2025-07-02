Анатолій Тимощук був капітаном збірної України та символом вітчизняного футболу. За свою кар'єру колишній футболіст виступав у складі донецького Шахтаря, мюнхенської Баварії та пітерського Зеніту.

У підсумку Тимощук залишився працювати у російському клубі. Колишня легенда українського футболу перетворився на зрадника рідної країни, який замовчує злочини окупантів проти своїх же земляків, повідомляє 24 канал.

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Ганебна заява Тимощука

Нещодавно Анатолій Тимощук знову ганьбився, вихваляючи Росію, та вкотре забув про Україну. Колишній футболіст прокоментував матч в Сочі на стадіоні "Фішт", який відбувся 29 червня.

Напередодні Росія здійснила наймасованіший обстріл України. Проте Анатолій Тимощук вкотре проявив байдужість до рідної країни, проігнорувавши злочинні дії Росії.

Чим займається зрадник України

Анатолій Тимощук завершив футбольну кар'єру у пітерському Зеніті. Колишній капітан збірної України з березня 2017 року почав працювати асистентом головного тренера газпромівського клубу – головного спонсора війни в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну (24 лютого 2022 року) Анатолій Тимощук продовжив працювати у Зеніті. Колишній футболіст вирішив замовчувати злочинні дії влади ворожої країни.

На офіційному сайті Зеніта Анатолій Тимощук досі зазначений, як помічник головного тренера команди. Він також часто з'являється на різноманітних клубних заходах.

Зокрема, у травні 2024 року Анатолій Тимощук разом з Зенітом святкував тріумф у чемпіонаті ворожої країни. А восени того ж року зрадник України взяв участь у сумнівній акції, яка була спрямована на допомогу російській армії.

Тимощук продав футболку на аукціоні / Фото росЗМІ

У результаті чого Тимощуку було оголошено підозру у пособництві державі-агресору. Колишній капітан збірної України допомагав збирати кошти на вбивство українців.

Декілька місяців тому Роман Ротенберг опублікував спільне фото з Анатолієм Тимощуком та колишнім хавбеком пітерського клубу Владиславом Радимовим. Підсанкційний російський олігарх підписав світлину: "З дитинства за Зеніт!".

Роман Роттенберг з Анатолієм Тимощуком / Фото росЗМІ

В основному колишній футболіст Анатолій Тимощук працює у Зеніті та проживає у Санкт-Петербурзі, представляючи газпромівський клуб на різноманітних заходах, медіаподіях та пресконференціях. Зрадник України не покидав межі Росії.

Раніше ми повідомляли, що Анатолій Тимощук потрапив у скандал в Росії. Помічник головного тренера Зеніта намагався обдурити поліцейських.