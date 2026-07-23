Відомого коментатора Дениса Босянка перевели в іншу бригаду через конфлікт з генералом

Футбольний коментатор Денис Босянок, який наразі служить у ЗСУ, розповів про зміну власних функцій у межах нашого війська. Сталось воно не з волі журналіста.

Денис Босянок розповів, що спочатку був військовим психологом, але потім потрапив у ППО. Про це він розповів для сайту Tribuna.

Що сказав Босянок

Коментатор розповів, що потрапив до війська, коли у 2022-му йому прийшла повістка. Його шлях в армії розпочався з ТЦК міста Ківерці.

"Звідти мене відправили, як вони сказали, на підвищення кваліфікації у Львівську академію сухопутних військ. Насправді це було БЗВП", – розповів Босянок.

Коментатор протягом тривалого часу був військовим психологом, пройшов БЗВП під Львовом, а звідти потрапив на службу у "Десну", де був майже два роки.

А потім зигзагом долі опинився в новій бригаді, яка формувалася на Рівненському полігоні. Якщо коротко, то мене перевели після конфлікту з генералом. З літа 2024 року ми поїхали на схід. Були практично всюди,

– сказав Денис Босянок.

Наразі Денис Босянок проходить службу у ЗСУ як заступник командира підрозділу ППО 40-ї окремої бригади морської піхоти.

Про що ще розповів відомий коментатор

Він торкнувся також і теми професійних футболістів. Він не розуміє спортсменів, які не пішли у військо. На думку коментатора, це є індикатором любові гравців до своєї країни.

Зазначимо, що певна частина гравців все ж долучилась до армії. Серед них Владислав Ващук та Владислав Велетень, обидва колишні гравці Динамо, добровільно приєдналися до українських Сил оборони у відповідь на російське вторгнення.