18 жовтня, 12:01
2

У 35 років несподівано обірвалося життя ексгравця збірної України Дениса Носкова

Денис Іваненко
Основні тези
  • У п'ятницю, 17 жовтня, помер відомий український гравець Денис Носков у віці 35 років.
  • Причини його смерті наразі залишаються невідомі, він проживав у Торонто.

У п'ятницю, 17 жовтня, баскетбольну спільноту України сколихнула сумна звістка. Помер відомий український гравець Денис Носков.

Йому було лише 35 років. Про цю трагедію на своїй сторінці в інстаграмі повідомив колишній баскетболіст, а нині військовий, Роман Новіков, інформує 24 Канал.

Що відомо про смерть Дениса Носкова?

Причини смерті спортсмена наразі залишаються невідомі. За інформацією basket.com.ua, останнім часом він проживав у Торонто.

Денчик, як так… Дякую дуже за все друже!!! Братан, я не можу повірити, скільки пережили разом… Земля пухом, і приглядай за нами з неба,
 – написав Новіков.


Роман Новіков про смерть ексодноклубника / Скриншот зі сторіс баскетболіста

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дениса Носкова. Вічна пам'ять баскетболісту…

Нагадаємо, що нещодавно раптово помер колишній український арбітр Андрій Кутаков. Його серце зупинилося у 47 років.

Що відомо про Дениса Носкова?

  • Був вихованцем маріупольського баскетболу.

  • В Україні протягом кар'єри виступав за Азовмаш, Київ, Одесу, Черкаські Мавпи та Запоріжжя.

  • Також пограв за кордоном, де представляв грузинський Тбілісі та французький Тарб-Лурд.

  • Як зізнавався сам баскетболіст, найвдалішим для нього був сезон-2017/2018, коли під керівництвом Володимира Поляха Миколаїв уперше за 20 років зміг дійти до півфіналу в раунді плейоф Суперліги.

  • Свого часу захищав кольори молодіжної збірної України, а також національної команди з баскетболу 3×3.