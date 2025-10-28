Онук Лобановського та син найкращого бомбардира ЧС: хто з дітей футболістів займався у Динамо

Футбольні династії – не рідкість у грі мільйонів. Та, мабуть, лише академія київського Динамо може похвалитися такою кількістю дітей відомих футболістів серед своїх вихованців.

Фраза "природа відпочиває на дітях геніїв" не завжди виправдовується у світі спорту. 24 Канал підготував матеріал про дітей відомих футболістів, які займалися в Академії Динамо.

Читайте також Діти олігархів і мафіозі в Динамо: кому вдалося стати футболістами

Як онук Лобановського опинився в Динамо?

Для власників столичного клубу словосполучення "динамівські серця" не є порожніми словами. Двері футбольної школи "біло-синіх" завжди були відкриті для дітей та родичів футболістів. Тож абсолютно логічним стало навчання в Академії Динамо онука легендарного тренера Валерія Лобановського.

Валерій Лобановський з онуками – Богданом і Ксенією / фото з відкритих джерел

Донька Валерія Васильовича, Світлана, в інтерв'ю офіційному сайту Динамо у 2012 році розповіла, як її син Богдан пробував свої сили у легендарній школі.

Ми кілька разів віддавали сина в динамівську секцію, вперше коли йому було п'ять років. Але тільки для здоров'я робити з нього професійного футболіста не збиралися. Ще тато казав: щоб стати справжнім спортсменом, треба покласти на вівтар власне здоров'я. Крім того, Богданові було важко – на нього хлопці у секції дивилися, як на Лобановського онука,

– розповідала Світлана Лобановська.

Цікаво, що Богдан займався в одній групі з Віктором Циганковим та Володимиром Шепелєвим у сезоні-2010/11, які згодом стали гравцями основи Динамо та збірної України.

Богдан Лобановський не став футболістом, але у 2021 році почав працювати у структурі столичного гранда. Онука легендарного тренера запросили на посаду менеджера по роботі з уболівальниками.

Світлана Лобановська із сином Богданом (ліворуч) / фото з відкритих джерел

Віцепрезидент Динамо Олексій Семененко в інтерв'ю Tribuna.com характеризував нового співробітника, як вихованого, інтелігентного та відповідального хлопця, якому на той момент виповнилося 24 роки.

"Посада у Богдана Лобановського – менеджер по роботі з уболівальниками відповідного департаменту, а якщо конкретніше – аналітик CRM-системи. Як бачимо, і тут кілька збігається талант внука і його легендарного діда. Маю на увазі схильність Валерія Лобановського до точних наук", – розповідав Семененко.

Син володаря "Золотої бутси" у Динамо

Олег Саленко став знаковим форвардом київського Динамо на початку 1990-х. Піком кар'єри нападника став виступ на чемпіонаті світу-1994, де він встановив рекорд результативності в одному матчі та розділив лаври найкращого бомбардира турніру з болгарином Христо Стоїчковим.

Олег Саленко разом зі своїм сином Романом / фото з відкритих джерел

Свого молодшого сина Олег Саленко відвів у динамівську школу. Однак хлопець з першої спроби не зумів закріпитися серед вихованців "біло-синів" та перейшов у школу вишгородського Діназу. Там Роман Саленко привернув увагу селекціонерів Динамо та згодом повернувся в рідний клуб у віці 17 років.

Роман на відміну від батька виступає на позиції центрального півзахисника, а тому не відзначається високою результативністю. В основі "біло-синіх" Саленко-молодший зіграв лише 4 матчі, виходячи на заміну. Тому сезон-2025/26 він розпочав у Зорі, де сподівається отримувати більше ігрової практики.

Роман Саленко у матчі проти Галатасараю / фото ФК Динамо

Роман Саленко викликається у молодіжну збірну України U-21, за яку зіграв три матчі. Наразі йому потрібно ще багато працювати, щоб втретє повернутися в Динамо та стати основним гравцем.

Як Віктор Циганков став візитівкою Академії Динамо?

Вінгер Жирони Віктор Циганков народився в Ізраїлі, де на той момент грав його батько Віталій Циганков. Після повернення в Україну батько віддав сина до футбольної школи вінницької Ниви. Талант рудоволосого хлопця одразу помітили тренери Динамо, які запросили його в Академію.

Віктор Циганков зі своїм батьком / фото з відкритих джерел

Другу половину сезону-2010/11 в рамках ДЮФЛ Віктор грав за Динамо. Показово, що Циганков випускався з хлопцями 1996 року, а не свого 1997-го. За своїм потенціалом Віктор переважав однолітків.

У 16 років Циганков вже проходив збори з основною командою. Однак дебют в офіційних іграх відбувся через два роки. Віктор швидко став одним з лідерів команди, а потім одягнув капітанську пов'язку "біло-синіх".

Віктор Циганков у складі Динамо / ФК Динамо

Наразі Циганкову 27 років і він виступає за іспанську Жирону. Постійні травми дошкуляють йому та заважають продемонструвати свій талант повною мірою. З усім тим, гравець збірної України постійно знаходиться у шорт-листах європейських грандів, які хотіли б підписати креативного вінгера.

Як син Калитвинцева став наймолодшим дебютантом Динамо?

Серед успішних вихованців динамівської школи варто згадати Владислава Калитвинцева – сина Юрія Калитвинцева, який був знаковою фігурою у команді Лобановського. Коли хлопцю було 6 років, батько відвів його до київської школи "Євробіс".

Вже через два роки Владислава запросили до Динамо, де він зумів дійти до головної команди. Дебют сина Калитвинцева за основу "біло-синіх" відбувся 9 травня 2010 року, коли він вийшов у стартовому складі у віці 17 років 4 місяців та 5 днів. Владислав у матчі проти запорізького Металурга відзначився гольовою передачею та став наймолодшим дебютантом в історії Динамо в національній першості.

Владислав Калитвинцев у складі Динамо / фото ФК Динамо

Через травми Калитвинцев не зміг закріпитися в київському Динамо. Проте його кар'єру не можна назвати невдалою. Владислав на рівні УПЛ відіграв 175 матчів. Наразі він захищає кольори харківського Металіста 1925, який претендує на високі місця в чемпіонаті. За молодіжну збірну України Калитвинцев-молодший зіграв 26 матчів та забив 5 голів.

Сузір'я імен серед вихованців Динамо

Звичайно, це не всі родичі відомих футболістів, що навчалися в структурі Динамо. Вашій увазі пропонується далеко не повний список дітей відомих футболістів, які у різні роки займалися в столичній Академії або грали за киян.

Денис Бойко (син динамівця Олександра Бойка)

Олександр Головко (син екскапітана Динамо Олександра Головка)

Даніель Голоколосов (син Олександра Голоколосова, вихованця Динамо, а нині селекціонера)

Олексій Гусєв (син Олега Гусєва, тренера Динамо)

Андрій Гусін (син гравця Динамо Андрія Гусіна)

Владислав Калитвинцев (син екскапітана Динамо Юрія Калитвинцева)

Сергій Косовський (син динамівця Віталія Косовського)

Денис Костишин (син тренера та футболіста Руслана Костишина)

Андрій Лисицький (син Віталія Лисицького, ексгравця Динамо)

Богдан Лобановський (онук легендарного тренера Валерія Лобановського)

Іван Михайленко (син Дмитра Михайленка, тренера юнацької збірної України)

Ренат Мочуляк (син ексгравця Чорноморця Олега Мочуляка)

Денис Олійник (син Віктора Олійника, ексфорварда Буковини)

Дмитро Ребров (син Сергія Реброва, головного тренера збірної України)

Роман Саленко (син Олега Саленка, ексфорварда Динамо)

Кирило Семочко (син Дмитра Семочка, ексгравця Дніпра та Карпат)

Юрій Тлумак (син Андрія Тлумака, ексголкіпера Карпат)

Віктор Циганков (син Віталія Циганкова, ексголкіпера вінницької Ниви)

Здається, ще зовсім недавно за Динамо грали захисник Євген Хачеріді та голкіпер Олександр Рибка. А тепер їхні маленькі сини виступають у біло-синіх футболках легендарного клубу.

Даніель Хачеріді грає за дитячу команду Динамо та вже визнався найкращим гравцем турніру.

Даніель Хачеріді / фото з інстаграму футболіста

А його тезка Даніель Рибка, який грає нападника у динамівській команді 2016 року народження, вигравав "бронзу" Кубка дитячих мрій.

Даніель Рибка / фото з інстаграму футболіста

Раніше ми розповідали про дітей впливових людей, які в різні роки опинилися в Академії київського Динамо.